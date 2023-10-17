الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

محمد عيد: "قمة القاهرة للسلام" فرصة لحشد الجهود الدولية وحسم القضية الفلسطينية

محمد عيد
محمد عيد

قال محمد عيد، أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، إن الدولة المصرية تقود جهود عمليات إرساء السلام في المنطقة، وتلعب دورًا محوريًا كبيرًا في علاج الأزمات وتبني القضايا في المنطقة العربية والإفريقية، انطلاقًا من دورها الريادى وحفاظًا على أمنها القومي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأكد عيد في تصريحات له، أن تبنى مصر لدعوة قمة القاهرة للسلام المقرر انعقادها في 21 أكتوبر الجاري، خطوة هامة نحو حل القضية الفلسطينية التي باتت تؤرق كل عربي، والعمل على وقف الهجمات الغاشمة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والجرائم التي تمارس ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل في قطاع غزة وغيرها من الأراضي المحتلة.

وأشار أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر، إلى أن التحركات المصرية المتتالية والاتصالات المكثفة مع قادة العالم، تؤكد ثقة المجتمع الدولي في مصر وقدرتها على الوصول إلى الحلول المناسبة والعادلة.

وشدد أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر، على ضرورة استغلال جهود مصر وانعقاد مؤتمر القاهرة للسلام لعرض القضية بشكلها الصحيح وفي صورتها الحقيقية ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، وحشد الرأي العام العالمي لردع انتهاكات جيش الاحتلال والكيان الصهيوني وحل الأزمة وحماية الشعب الفلسطيني حماية كاملة.

كما دعا جموع المشاركين للتوقف عن الانحياز المفضوح والواضح للاحتلال الإسرائيلي، والتخلي عن الصمت تجاه الجرائم المرتكبة بحق فلسطين وشعبها.

وشدد "عيد" على ضرورة الوقف الفورى لاعتداءات جيش الاحتلال على المدنيين والتي تعد جرائم حرب وضد الإنسانية، والتأكيد مرة أخرى على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لن يُسمح للمتوهمين المساس به.

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نائب سورى لـ"الدستور": دعوة مصر لـ"قمة القاهرة للسلام" تحبط تصفية القضية الفلسطينية

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