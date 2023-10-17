الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لا منافس لها.. الفريق أسامة ربيع يؤكد تفوق قناة السويس على أي طريق بديل (فيديو)

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن إقرار زيادة تتراوح بين 5 و15% في رسوم المرور بالقناة اعتبارا من يناير المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة تختلف حسب نوع السفينة وقدرتها على التحمل.

 

وأشار ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، إلى أن إيرادات القناة تجاوزت 10 مليارات دولار بزيادة 30% عن العام الماضي، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي للقناة بحلول 2023.

 

وتحدث عن الطريق الجديد الذي يزعم أنه بديل لقناة السويس، والذي يتضمن نقل البضائع من الهند إلى الإمارات بالبحر ثم إلى إسرائيل بالسكة الحديد ثم إلى أوروبا بالماء، قائلا إن هذا الطريق سيكون مكلفا وغير فعال، لأنه يتطلب نقل البضائع ثلاث مرات.

 

وأكد ربيع، أن قناة السويس هي أكثر طريق آمن وموثوق يربط بين الشرق والغرب، وأنه لا يوجد منافس لها على مدار التاريخ، مضيفا أنه تم عرض تجديد الأسطول على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف أن المشروع الجديد سيستطيع نقل 100 ألف حاوية في العام فقط، بينما تستقبل قناة السويس 6 ملايين حاوية من الهند والخليج سنويا، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يشكل تهديدا لقناة السويس وإنما يكون خيارا آخر للشحن.
 

قناة السويس الفريق أسامة ربيع صالة التحرير الاعلامية عزة مصطفى صدى البلد

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