الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح معرضا للمشروعات الطلابية

رئيس جامعة بنها يفتتح
رئيس جامعة بنها يفتتح معرض للمشروعات الطلابية

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، معرضا لمشروعات الطلاب الخاصة بالعلوم الإنسانية والذى عقد على هامش المؤتمر الثاني للدراسات العليا فى العلوم الإنسانية بجامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والأمناء المساعدين، والطلاب المشاركين في المؤتمر.

وتفقد رئيس جامعة بنها ومرافقوه عدد من مشاريع الطلاب والتي بلغ عددها 12 مشروعا من كليات التجارة والآداب والتربية النوعية، والحقوق، بالإضافة الى عدد من المشاريع للطلاب ذوى الهمم.

وأثنى رئيس الجامعة على مشروعات طلاب المراحل الجامعية الأولى المشاركين فى المؤتمر، واستمع إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب والتي تقوم بطرح ومعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للطلاب من أجل تعزيز المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية، والمساهمة في بناء الإنسان والمجتمع، وبناء جسر تعاون بين مختلف الطلاب في إطار لقاء علمي منفتح.

من جانبه أضاف الدكتور تامر سمير أن المعرض يأتي فى إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة ويضم مجالات الحقوق والتجارة والتربية النوعية ومشاريع ذوى الهمم، مشيرا إلى أنه تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال بجوائز مالية.

جامعة بنها العلوم الإنسانية مشروعات الطلاب مؤتمر الدراسات ناصر الجيزاوى

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