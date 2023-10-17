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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

حبس المتهم بسرقة أبراج الضغط العالي في الصف

حبس
حبس

أمرت نيابة الصف بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهامات الموجهة له بسرقة أجزاء من أبراج الضغط العالي.

وأقر المتهم خلال التحقيقات معه، بارتكاب الواقعة مستخدما مجموعة من المعدات مثل “المفاتيح والمفكات مختلفة الأحجام ومنشار حديدي”.

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كما أقر المتهم أنه تم ضبطه وبحوزته سيارة وكمية من الزوايا الحديدية والمسامير، وأوضح أنه يستخدم السيارة للتنقل واختيار أماكن موجود بها أعمدة ضغط عالي لسرقة أجزاء منها.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على المتهم في مركز الصف، بعد رصده وبحوزته الأدوات المضبوطة، وتم اخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

نيابة الصف جنوب الجيزة سرقة أجزاء من أبراج الضغط العالي المفكات مختلفة الأحجام منشار حديدي الزوايا الحديدية

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