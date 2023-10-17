استئصال "إصبع زائد" لطفلة في مستشفى الخانكة

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام، فى مستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية، في إزالة "إصبع زائد"، بالقدم اليسري لطفلة عمرها عامين ونصف، حيث استغرقت الجراحة عدة ساعات تحت إشراف الدكتور أحمد حجاج رئيس قسم جراحة العظام المستشفي.

وأوضح الدكتور هشام نجيب استشاري عظام الأطفال والتشوهات بالمستشفى، أن الطفلة حضرت إلى المستشفى برفقة أسرتها تعاني من تشوه بالقدم اليسري ووجود "إصبع زائد" بها، وعلى الفور تم تجهيزها لإجراء الجراحة، مضيفًا بأن الجراحة استغرقت عدة ساعات وتم استئصال الإصبع الزائد بنجاح ووضع الطفلة تحت الملاحظة حتي تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى.

من جانبه أكد الدكتور السيد سليمان، مدير عام المستشفى، أن علاج تشوهات العظام عند الأطفال يحتاج الى إختيار طبيب ذو خبرة وكفاءة عالية، لأن تشوهات العظام تعد من أكثر الأمراض الحرجة التي تحتاج إلي علاج سريع حتى لا تتطور حالة الطفل ويصاب بالعجز الكامل، مشيرا إلى أن طرق علاج تشوهات العظام عند الأطفال تختلف بإختلاف نوع التشوه ومكانه ودرجة التشوه.

وأجرى الجراحة كلا من: الدكتور هشام محمد نجيب استشاري عظام الأطفال والتشوهات، وبمعاونة الدكتور إبراهيم عيسوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور محمد المغاوري، أخصائيو العظام، والدكتور محمد شعبان، والدكتور سامح عاطف، والدكتور محمود عياد، أخصائيو التخدير، وفريق من أطقم التمريض بالعمليات والقسم الداخلي، وفنيين الأشعة.