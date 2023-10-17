الطاهرى وفريق عمل "القاهرة الإخبارية" ضيوف قصواء الخلالى الليلة

يحل الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويصاحبه نجوم وفريق عمل قناة القاهرة الإخبارية الدولية، ضيوفًا على برنامج "في المساء مع قصواء"، في تمام التاسعة مساء، مع الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة "CBC".

يدور حوار موسع حول مرور عام تقريبًا على إطلاق مصر أول قناة دولية، وكيف استطاع فريقها تحقيق نجاح كبير وضع القناة على الخريطة الإعلامية الإقليمية بقوة، ونجاحهم في التغطية والمتابعة الحثيثة المستمرة للقضية الفلسطينية رغم التهديدات التي واجهها فريق العمل على الأراضي المحتلة، كما يعرض اللقاء فيلمًا يوثق مشاهد لأول مرة وذلك في بث مباشر على شاشة ‏CBC.

وتصدرت قناة القاهرة الإخبارية منصات السوشيال ميديا ومحرك البحث الأول على جوجل بسبب تغطيتها المتميزة فى أحداث فلسطين خلال الأيام الماضية، حيث تعتبر قناة القاهرة الإخبارية خطوة مهمة للأمام في عرض القضايا الدولية الإقليمية المهمة.

خاصة أن القناة تنقل صورة حقيقية وواقعية وتغطية إخبارية لحظية على مدار الساعة لمختلف الأحداث والقضايا والمستجدات العالمية عبر شبكة مراسليها فى جميع أنحاء العالم، ومختلف مناطق الصراع بشكل عصري واحترافي ومهني بما تملكه من أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال نقل وصناعة المحتوى الإخباري الاحترافي، شكلًا ومضمونًا.

أحمد الطاهري يوجه رسالة شكر لـ"المتحدة"

وجه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للشركة المتحدة على تحقيق حلم انطلاق قناة القاهرة الإخبارية، وتقديمها الخدمة الإخبارية بشكل ممتاز للمشاهدين، خاصًة في القضية الفلسطينية.

وكتب الطاهري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلقًا: "الشكر للمتحدة والثناء على منظومة عمل المتحدة لولاها ما كان لحلم القاهرة الإخبارية AlQahera News أن يرى النور".