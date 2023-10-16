الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد الطاهرى يوجه الشكر للشركة المتحدة على تحقيق الحلم بإطلاق القاهرة الإخبارية

احمد الطاهري
احمد الطاهري

وجه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للشركة المتحدة على تحقيق حلم انطلاق قناة القاهرة الإخبارية.

وكتب الطاهري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلقًا: "الشكر للمتحدة والثناء على منظومة عمل المتحدة لولاها ما كان لحلم القاهرة الإخبارية AlQahera News أن يرى النور". 

القاهرة الإخبارية تتصدر المشهد الإعلامى 

تصدرت قناة القاهرة الإخبارية منصات السوشيال ميديا ومحرك البحث الأول على جوجل بسبب تغطيتها المتميزة فى أحداث فلسطين خلال الأيام الماضية، حيث تعتبر قناة القاهرة الإخبارية خطوة مهمة للأمام في عرض القضايا الدولية الإقليمية المهمة. 

خاصة أن القناة تنقل صورة حقيقية وواقعية وتغطية إخبارية لحظية على مدار الساعة لمختلف الأحداث والقضايا والمستجدات العالمية عبر شبكة مراسليها فى جميع أنحاء العالم، ومختلف مناطق الصراع بشكل عصري واحترافي ومهني بما تملكه من أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال نقل وصناعة المحتوى الإخباري الاحترافي، شكلًا ومضمونًا. 

أحمد الطاهري أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة القاهرة الإخبارية

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