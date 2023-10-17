إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج "المرأة تقود" ببني سويف

تابع الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف سير العمل في عقد المقابلات الشخصية ضمن مراحل القبول المؤهلة للالتحاق في برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور الدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

وخلال مناقشاته مع المتقدمات أثناء إجراء المقابلات،أكد نائب المحافظ أن هذا البرنامج يأتي ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي تقدمها الدولة المصرية بهدف تأهيل السيدات وتمكينهن اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية، ولا تقف تلك البرامج عند المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع إنما تعمل الدولة على تأهيل المرأة للقيادة في شتى المجالات.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل بمنافذ البيع المتنقلة ( سيارات نصف نقل محملة بالسلع) بمراكز ومدن المحافظة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

حيث تواصلت فعاليات المبادرة "اليوم "بإهناسيا، من خلال تواجد تلك المنافذ "سيارات محملة بسلع غذائية"، تشمل (سكر، زيت، جبن، مكرونة، أرز، سمن وغيرها من السلع الغذائية )، بأسعار مخفضة تصل إلى 25 % عن نظيرتها بالأسواق، وذلك وسط ترحيب وإقبال من المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من السلع التي توفرها المبادرة التي تستهدف تخفيف العبء والتيسير عليهم في الحصول على السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة.

أشار وكيل التموين إلى تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " باستمرار المتابعة الميدانية للحملة وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتوجيه منافذ البيع المتنقلة ووصلها لكافة مراكز ومدن المحافظة، لضمان توفير تلك السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة، مع التصدي لجشع بعض التجار، ومحاربة الغلاء والاحتكار والغش التجاري.