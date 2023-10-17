المشدد 10 سنوات لسائق زوّر رخص سيارة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات غيابيًا، ومصادرة المحررين المزورين المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية وهي عبارة عن رخص سيارة.

ضبط محررات مزورة

ترجع أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط وحدة تنفيذ الأحكام بقسم العامرية أول، من ضبط محررات رسمية مزورة بحوزة المتهم.

المتهم زور رخصة سيارة

وتبين من التحقيقات، أنه ضبط المتهم "ع. س" سائق، بأحد الأكمنة، وبسؤاله عن التراخيص تبين أن الرخص بحوزته مزورة، وذلك من خلال الاستعلام بإدارة المرور أن الرخصتين مزورتان على خلاف الحقيقة وتحرر محضر رقم 5460 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان وعرضة علي النيابة لمباشرة التحقيقات التي إحالته للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتزوير محررات رسمية.