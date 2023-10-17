صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

يُعبر الصراع عن ظاهرة تنافسية شرسة يتزاحم فيها طرفيين أو عدد من الأطراف للاستحواذ على منفعة، أو بلوغ هدف يسعى إليه الجميع ضمن دائرة تعارض المصالح وتضاد المنافع التي ينشأ فيها الصراع، ليعمل كل طرف على الوصول إلى أهداف مُتعارضة ومُتضادة، وكأنه تنازع على نفس الغاية في الوقت ذاته.

يتعمق الصراع كلما اتسعت استراتيجياته بتعدد الأهداف وتباين الغايات وتنازع القيم، وقد لا يعط أحد الأطراف الذي قد يكون الطرف الأقوى الفرصة للطرف الأضعف لبلوغ ما يرغبه من منطلق الاستئثار بكل ما هو ممكن وتحييد الأخر. وليس ذلك فحسب بل فرض نمط من القيم والمبادئ والتقاليد وحتى نماذج من السلوك قد لا يرتضيها الأخر.

الحرمان يتجسد في الصراع كأحد ركائز الصراعات التي تتجسد أبرز ملامحها عند ذروة نقطة تضاد المصالح وتنازع الاستراتيجيات، والتي تظهر في نقطة القطع التي يتعاظم فيها الصراع وينتهي إليها التفاهم إلى طريق مسدود، ذلك لأن الصراع يقوم على الرغبة في الحصول على الشيء نفسه والذي قد لا يتجزأ.

جسدت قصة إبني أدم مشاهد تراتبية من تنازع الإيرادات، ضمن صور تعمق فيها الصراع بينهما وانتهى بقتل هابيل لأخيه قابيل في أبشع نماذج الصرعات وأكثرها بيانًا لكسر الإرادة وترسيخ الحرمان استجابة لقاعدة اللذة والمنفعة والاستحواذ على الشيء، وحرمان الأخر.

مفهوم السيطرة محور دائرة الصراع وجوهر حلقة التنازع، على مستوى الفرد كما هو في الصراع النفسي الذي يُؤطر الفرد ويجعله رهينة لخلجاته ولأفكاره ونزعاته التي تتنازعها السوية والانحراف، وبمقدار التوفيق بينهما يحدث التوازن في السلوك السوي أو السلطوي المسيطر أو المدمر كما هو في الحالة الهترلية المتمثلة في موجة طغيان الألماني "هتلر" لسحق العالم ونشوب الحرب العالمية الثانية، وقتل نحو (50) مليون إنسانًا. أو تشريعات حمورابي التعسفية في مجموعة قوانين بابلية بمنطقة ما بين النهرين "العراق"، والتي أسست للطبقية وقسمت المجتمع إلى ثلاث طبقات أسهمت في تعميق الصراعات.

الصراعات كما هي على مستوى الفرد فهي أيضًا على المستوى الجماعي الذي يحكمه الصراع على الموارد المادية كالمال والثروة والسلطة والملكية، أو المعنوية كالجاهة والقيادة والزعامة والرئاسة. وبمقدار التوازن بين السلطة المادية وتملكها، والسلطة المعنوية واستغلالها تحدث المفارقات ويتجذر الصراع نتيجة لغياب التوازن والانسجام بين تلك المكونات، ويظهر دور الرموز الثقافية، ومفهوم "العدالة الاجتماعية" لتوجيه التجاذبات ومحاولة ضبطها.

الصراع في باطنه وظاهره يعكس فن المجابهة لإمضاء الرغبة وفرض القيم، والسير قدمًا في تعزيز القوة والجاه وكسب الموارد النادرة وبسط النفوذ وتعزيز التواجد على أبعد ما يمكن على سطح كوكب الأرض تحت مظلة مفهوم "الأمن القومي" للدول الذي من خلاله تُنفذ الإستراتيجيات وتُمرر الأجندات.

اهتمامات ورغبات أطراف الصراع لا تقف عند حد كسب المرغوب، ولكن تتعداه إلى جعل الضد أمام ثلاثة خيارات، خيار الحياد، أو خيار الإضرار بهم، أو خيار سحقهم، كما هي مشاهد الحرب المفجعة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

العلاقات الدولية محكومة برهان الصراعات وفرض الإيرادات، في إطار ظاهرة اختلاف أهداف الدول القومية التي تُحدد سياستها الخارجية، ضمن أدوات ضبط إيقاع الصراع المتمثلة في التهديد، والوعيد، والضغط، والدبلوماسية، والمساومة، والتفاوض، والاحتواء، والتحالف. مع احتمالية الصدام المسلح وإشعال فتيل الحرب.

للصراعات أعماق تاريخية أصلت بعض المفاهيم التي تحل أحيانًا كبدائل للدول لفرض الإيرادات وإدارة الصراعات، والتي منها التوترات التي تتحاشى العنف لكنها تفضي إلى كسر العلاقات بين الأطراف. ومنها الأزمات التي تُعد مرحلة متقدمة من الصراع ترتفع فيها حدة التوتر في شكل تأهب واستعداد يُنذر بالحرب. وتستمر الصراعات الدولية في التصاعد حتى تصل إلى مرحلة الحرب بالدخول في صراع دموي مُسلح بين طرفين أو أكثر يحمل أبعادًا متعددة من العنف والقتل والتدمير.

إدارة الصراع الدولي له وسائله وطرقه وأدواته، وتأتي الدبلوماسية في مقدمة سبل توجيه الصراع من خلال التمثيل الدبلوماسي بين الدول، والتفاوض، والضغط، والمساومة، والاحتواء، والتحالف. وتُشكل الدعاية بأنواعها البيضاء والسوداء والرمادية منظومة إدارة الصراع الخفية المعلنة المتخصصة في صياغة وصناعة الرأي العام من خلال وسائل الاتصال الجماهيري وفنون الإعلام التقليدي والجديد لكسب مشاعر الرأي العام وضمان تأييده. ثم تأتي الوسيلة العسكرية إذا ما فشلت الوسائل المرنة في إدارة الصراعات، بحيث يتحول فيها التدافع إلى صراع مسلح وحرب شاملة لها تبعات مدمرة، تقود نتائجها إلى الوسيلة السياسية التي تعتمد المفاوضات، والمساعي الحميدة، والتوفيق، والوساطات، ولجان التحقيق، والمرجعيات القانونية، والتحكيم، والمحاكم القضائية الدولية.

تعكس الصراعات مواقف تتضمن تعارضًا حقيقيًا وصريحًا ومعلنًا في الأهداف والقيم ومصالح أطراف الصراع. وفي هذا السياق يُروج لاتجاهات قد تكون متطرفة تُشير إلى أن الصراع الطبقي هو القوة المحركة للتاريخ، وأن الاستيلاء على الثروات وقتل ملايين الناس بشتى الوسائل وبمختلف الطرق العنيفة والمرعبة، تُعد ضرورية للتقدم البشري، وجوهرية لإحداث نقلة نوعية فيه. والذي بدوره يتجسد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويظهر جليًا في الحرب المعلنة الآن على قطاع غزة بتعميق الصراعات العربية الإسرائيلية، وتوسيع محيط الخصام، وتعميم صراع الإيرادات لجعل النزاعات في استنزاف مستمر للثروات، له صبغة دولية مشرعنة للقتل والتخريب والتدمير.

الردع الإعلامي والحرب النفسية سياسة ممنهجة لإدارة وتوجيه الصراعات، تُرصد لها ميزانيات ضخمة، وتُوجه نحوها تقنيات وإمكانات وأموال طائلة لإدارة الصراع الإعلامي، والحرب الإعلامية والنفسية التي تُمهد للابتزاز، والحروب العسكرية وتستمر معها لرفع الروح المعنوية، وتظليل الخصوم، إلى جانب أهداف أخرى تتعلق بكسب الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتوجيهه بما يُسهم في دعم المعركة لصالح طرف ضد أخر.

أجاب الخليفة الراشد علي بن أبي طالب "رضي الله عنه" على ما سر أنك ما بارزت شخصًا إلا غلبته؟ فقال إذا استقبلت خصمي أيقنت أني غالبه، وهو يُوقن بأني غالبه، فأجتمع أنا ونفسه عليه فأغلبه. في تصور للنسق الذي يجري فيه إدارة صراع الإيرادات بأنه يستند إلى كسر روح الخصم المعنوية وتجريده من طاقته.

الوطن العربي يمتلك طاقات هائلة بموقعه الجغرافي الاستراتيجي والجيوسياسي، والبحار والمضائق البحرية التي تحت سيادة دوله، وقوة الإسلام الناعمة، والطاقة المادية والبشرية، والخبرة القانونية والإدارية والسياسية في الهيئات والمنظمات الدولية، ومكنته الاقتصادية، وسلاح وأدوات الإعلام التقليدي والجديد لمؤسساته الإعلامية. ومنظماته وهيئاته الجماعية والإقليمية، والقيم والأعراف والتقاليد، والتكوين الأسري والعشائري لمجتمعاته، والنظام الأمني والدفاعي لمنظومة دوله، كل ذلك يُشكل كتلة قوة قد تُحدث فرقًا جوهريًا إذا ما استثمرت بمهارة لفرض إرادة عربية تجعل من الوطن العربي ذو بصمة عالمية في اللعبة الدولية، ولأعبًا رئيسًا في صراع الإيرادات وإدارة النزعات الدولية، التي تُفرض عليه خاصة على أرض فلسطين التي آن لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية أن تستثمر مشهد غزة كدولة تتصرف وتتحول بقيادتها نحو سواعد الشباب لإيجاد فروقات حقيقة في مشهد الحرب والسلام لتعظيم مكاسب شعب فلسطين على كل محاور الصراع التي تُفرض عليه على أرضه، أو في أماكن أخرى. من منطلق صراع القوى ضمن مفهوم أن الذئب يصرع الكلب وقد يقتله، لكن الكلب يحمي الغنم التي يحرسها من الذئب ويضطره للعودة جائعًا خشية أن يصيبه بجرح قد يُسقط قوته ويكسر هيبته بين مجاميع الأقوياء. أو سيبقى الوضع ضمن صراع إيرادات وإدارة نزعات دولية، في إطار النظرية الصراعية "الصراع من أجل البقاء"، وقاعدة "لا يموت الذئب ولا تفن الغنم".