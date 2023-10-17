الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستهدف مناطق مكتظة بالسكان فى خان يونس

قصف غزة
قصف غزة

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن القصف الإسرائيلي يستهدف مناطق مكتظة بالسكان في خان يونس، حيث تم إصابة مبنى سكني برشقة صاروخية.

وأضافت "عوكل"، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاستهداف خلّف عددًا من الإصابات والشهداء، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر الطبي، معقبة: "في كل وقت نرى الجثامين قبل أخذها للدفن".

وتابعت: "الاستهدافات متتالية لأماكن مختلفة، وهذا الأمر يؤدي لسقوط عدد كبير من الجرحى والشهداء، وما زالت سيارات الإسعاف تنقل المصابين من تلك المنطقة".

لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول للشهداء والجرحى

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك الكثير من العائلات التي تم استهداف منازلها، ولكن لم يتم إخراجها من تحت الأنقاض، وهناك المئات من الشهداء والجرحى، وفقًا للتقارير، ما زالوا تحت ركام المنازل، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

القصف الإسرائيلى خان يونس مناطق مكتظة بالسكان يستهدف القاهرة الإخبارية

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