الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إريك كانتونا يدافع عن فلسطين: امنحوا الفلسطينيين التحكم في البنية التحتية لأراضيهم

إريك كانتونا
إريك كانتونا

دافع الفرنسي إريك كانتونا، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، عن حقوق الشعب الفلسطيني عقب الهجوم الذي تعرض له قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف جوي من قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أيام، ردًا على الهجوم المفاجيء الذي شنته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على أهداف عسكرية إسرائيلية وكذلك اجتياح المستوطنات وأسر مجموعة من المستوطنين فيما أطلق عليه عملية “طوفان الأقصى”.

وكتب كانتونا عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور “انستجرام”: "الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لا تعني دعم حماس، قول فلسطين حرة لا يعني أنك تعادي السامية أو تريد زوال جميع اليهود".

وأضاف:"فلسطين حرة تعني أن يتحرروا من الاحتلال الإسرائيلي الذي سرق أبسط حقوقهم الإنسانية منذ 75 عامًا، فلسطين حرة تعني توقفوا عن حبس 2.3 مليون مواطن فلسطيني في أكبر سجن مفتوح بالعالم ونصفهم أطفال".

واستطرد: "فلسطين حرة تعني إيقاف التمييز العنصري الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية".

وأنهى:" فلسطين حرة تعني امنحوا الفلسطينيين التحكم في البنية التحتية لأراضيهم".

وتوافدت سيارات محملة بالمساعدات الإغاثية والإنسانية على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي، حيث اصطف شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي في مصر أمام معبر رفح استعدادا لنقل المساعدات إلى غزة، بحسب فضائية “القاهرة الإخبارية”.

يأتي ذلك في الوقت التي أعلنت فيه مصر تجهيز قوافل مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية للمواطنين في القطاع في ظل حالة الحصار الكامل التي فرضتها إسرائيل على مواطني القطاع.

فيما أوضح محمود فتياني، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الإسعاف تجد صعوبات في نقل المصابين من تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وأضاف فتياني، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تشويش الاتصالات اللاسلكية في سيارات الإسعاف مما يعوق عملها في قطاع غزة.

 

إريك كانتونا مانشستر يونايتد فلسطين الشعب الفلسطيني طوفان الأقصى”

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