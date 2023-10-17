الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء اختبارات المواهب بالمشروع القومي للبطل الأولمبي بشمال سيناء

شباب شمال سيناء
شباب شمال سيناء

انطلقت اليوم، في محافظة شمال سيناء، اختبارات انتقاء المواهب الجديدة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة الملاكمة، المصارعة، والألعاب القوى، كرة اليد، في مرحلة البراعم تحت شعار "مصر تستكشف أبطال المستقبل"، وذلك في الصالة المغطاة بالعريش، بمشاركة أكثر من 300 لاعب.

وشهدت اختبارات اليوم إقبالًا شديدًا وحرصًا من أولياء الأمور على إشراك أبنائهم في هذا المشروع القومي، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 300 لاعب وتم إجراء الاختبارات لهم في الجوانب البدنية والمهارية ثم النفسية، وقياس الطول والوزن، واختبارات الكرة الطبية، واختبار التخصص، واختبارات السرعة، واختبارات القوام.

وأشار إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة في شمال سيناء، إلى أن الدولة تحرص على خلق مناخ ملائم للنشء والشباب لإنتاج أبطال قادرون على تمثيل مصر في جميع المحافل الدولية وحصد الميداليات الأولمبية، وهذا واضح في الاهتمام بالنشء والشباب، وحرصها الدائم على توفير سبل ممارسة جميع الأنشطة للجميع، وتأهيل اللاعبين للمشاركة في البطولات الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي هو أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة، ويتضمن تنفيذ 5 مراحل أساسية وهي مرحلة الناشئين ومدتها عامان تدريبيان، ويليها مرحلة الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، ثم مرحلة أبطال الواعدين ومدتها عامان تدريبيان، وبعدها مرحلة النخبة ومدتها عام تدريبي، ثم مرحلة البطل الأولمبي لحين اعتزال اللاعب. كذلك، وضح أن استراتيجية المشروع ترتكز على انتقاء اللاعبين المتميزين رياضيًا في مختلف الألعاب وإعدادهم ليصبحوا أبطالًا عالميين قادرين على رفع علم مصر في المحافل الدولية.

وتشكلت لجنة مختصة من الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، برئاسة الدكتور محمد الكردي، والمكونة من محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة والوفد الموافق له. جاء ذلك بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، ووليد أبو خليل مدير إدارة الرياضة، وعصام التلاوني مدير المشروع وجميع العاملين بإدارة الرياضة بالمديرية.

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شباب شمال سيناء
شباب شمال سيناء
شباب شمال سيناء
شباب شمال سيناء
شباب شمال سيناء
شباب شمال سيناء
شباب شمال سيناء
شباب شمال سيناء
شباب شمال سيناء
شباب شمال سيناء
محافظة شمال سيناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي البراعم الصالة المغطاة بالعريش شمال سيناء

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