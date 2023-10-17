الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي باللون الرصاصي في مونديال الأندية بالسعودية

مران الأهلي
مران الأهلي

كشف مصدر مسؤول داخل القلعة الحمراء أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية اعتمدت الزي الرصاصي لفريق كرة القدم في النادي الأهلي بديلاً للزي الأحمر. 

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية ممثلاً عن القارة الإفريقية بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم 12 ديسمبر المقبل في المملكة العربية السعودية، وسوف تكون المباراة الافتتاحية بين نادي اتحاد جدة السعودي ونادي أوكلاند سيتي، وسيواجه النادي الأهلي الفائز منهما.

مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني

في المقابل تعقد لجنة المباريات بالنادى الأهلى عدة اجتماعات خلال الأيام القليلة القادمة من أجل الاستعداد لمباراة العودة أمام سيمبا التنزانى المقرر لها يوم 24 من الشهر الجاري.

واشترطت اللجنة  المنظمة لبطولة الدورى الإفريقى على ضرورة الحضور الكامل للجماهير فى مباريات البطولة.

ويبدأ مسئولو القلعة الحمراء  فى مخاطبة الجهات الامنية من أجل تحديد الاعداد المسموح لها بحضور مباراة سيمبا التنزانى.

كأس العالم للأندية الاهلى خالد بيبو كولر سيمبا التنزاني

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