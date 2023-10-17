الكشف مجاني.. قافلتان طبيتان دعمًا للأولى بالرعاية فى قرى ومراكز أسوان

قامت جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان خلال منتصف شهر أكتوبر بتنظيم قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 180 مريض بقرى عزبة الواحي والرغامة البلد والعتمور والحروبه والسلسلة والنجاجره وكوم امبو قبلي مركز كوم امبو، وقرى ابوالريش والسيل والامبركاب وكيما مركز أسوان.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، أو الحالات التى تسليمها اى مساعدة اومشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

تحديد الحالات المستفيدة

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجًا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية.

وفي سياق آخر، كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع تنسيقى لاستعراض الموقف التنفيذى والتعرف على سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية والتى تم المرور عليها ميدانيًا بمركزى إدفو وكوم أمبو وتضم المجمعات الخدمية بالكاجوج وسلوا بحرى والطوناب، وأيضًا الرديسية بحرى، بالإضافة إلى مناقشة المعوقات وبحث التدخلات، مع وضع الحلول المناسبة والتشديد على مواصلة التعاون والتنسيق العرضى بين جميع الجهات المعنية من أجل دفع معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات.