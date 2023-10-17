الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية": انطلاق المؤتمر العالمى للإفتاء بمشاركة علماء أكثر من 100 دولة.. غدًا

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء، غدًا الأربعاء، في القاهرة، وتستمر على مدار يومين.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن نسخة المؤتمر ستعقد حول "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس- X": "المؤتمر بمشاركة علماء من أكثر من مائة دولة ومنظمة دولية.. ونتطلع لنتائج ومبادرات تعزز قيم السلام والتعايش ومكافحة خطاب التطرف والكراهية".

المؤتمر العالمى للإفتاء القاهرة تحديات الألفية الثالثة متحدث الخارجية أحمد أبو زيد

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