"القاهرة الإخبارية": مقتل 6 وحرائق على الحدود اللبنانية جراء القصف الإسرائيلى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تغطية للأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بأنه تم مقتل 6 أشخاص منذ بدء التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية، وهناك حالات اختناق بالجنوب اللبناني جراء القصف الإسرائيلي، فيما تكثف قوات اليونيفيل تكثف دورياتها على الخط الأزرق في الجنوب

حرائق بلبنان جراء القصف الإسرائيلى

كما كشفت "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، عن أن هناك حرائق نشبت على الحدود اللبنانية جراء القصف الإسرائيلي، موضحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منطقتي كفر حالا والعديسة جنوب لبنان.

وأوضح مراسل القناة أن عمليات النزوح مستمرة من الحدود اللبنانية إلى صيدا وبيروت، وكذلك وجود محاولات عديدة لاقتحام السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل.