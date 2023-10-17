حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل الخبير الاقتصادى زياد بهاء الدين

في إطار قيام الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بلقاء عددٍ من الشخصيات العامة والخبراء والجهات والمؤسسات التي تعبر عن جميع مكونات المجتمع المصري، استقبلت الحملة الرسمية بمقرها في محافظة القاهرة، الدكتور زياد أحمد بهاء الدين الخبير الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق.

الحملة تحرص على الاستماع لرؤية الخبراء

كان في استقباله رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، الذي قدم التحية والتقدير للدكتور زياد أحمد بهاء الدين على زيارته لمقر الحملة، مؤكدًا أن الحملة حريصة على الاستماع إلى رؤية أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين، وأن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال السنوات التسع الأخيرة للنهوض بالاقتصاد رغم الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها العالم نتيجة الأزمات المتتالية.

ضرورة إصلاح هيكلى للاقتصاد

ومن جانبه، أشاد الدكتور زياد بهاء الدين بالبنية التحتية القوية التي تمت إقامتها لتسهم في جذب الاستثمار، وأن قضية الاستثمار ستبقى المدخل الأساسي لحل كل المشكلات الاقتصادية، حيث إن دعم الاستثمار سيقضي علي مشكلة سعر الصرف، وسيعمل على زيادة الصادرات، وزيادة الضرائب مشجعًا زيادة دور القطاع الخاص في المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فإن وثيقة ملكية الدولة تمثل أساسًا قويًا من الضروري تفعيله كما يجب التوسع في المنافسة وحمايتها والتشجيع عليها.

كما ناقش أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدًا ضرورة عمل إصلاح هيكلي للاقتصاد وأن يكون تدخل الدولة فيه مرسوما ومفهوما ومعلنا.

واقترح عددًا من الأفكار المختلفة التي تهدف لدفع عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في الجانب الاقتصادي، مع ضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاعي السياحة والصحة لما لهما من عائد اقتصادي سريع.