في شهر التوعية به.. أبرز الطرق والنصائح للوقاية من سرطان الثدي

تعد الكثير النساء معرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي ولكن الكشف والعلاج في الوقت المناسب يحسن معدلات بقاء المرضى على قيد الحياة، لذا نرصد مجموعة من النصائح الطبية حول الرعاية الذاتية للثدي والتي يقدمها الطباء الخبراء.

يبدأ الوعي الذاتي بالثدي بمعرفة الأمور الطبيعية، وإذا لاحظت تغيرات ولو بسيطة في الثدي أو الحلمة أو منطقة الإبط، فاستشيري الطبيب دون أي تأخير واتبعي التعليمات التي يقدمها للعناية القصوى.

ووفقًا لخبراء الصحة عبر موقع "hindustantimes"، فإن التغييرات الشائعة التي قد تحدث منبهة أو وجود أعراض مبكرة هي ألم لا يطاق ولا يهدأ، أو وجود كتلة مثيرة للقلق في الثدي أو تحت الإبط، أو إفرازات مستمرة من الحلمة بما في ذلك الدم، أو سماكة الثدي، أو تورمه أو سواده، أو ظهور أعراض ملحوظة، تغيرات في حجم الثدي أو شكله، أو ظهور نقرات أو تهيج في الجلد، وحتى ظهور طفح جلدي متقشر أو مثير للحكة أو التهاب في منطقة الحلمة أو الثدي.

عوامل عالية الخطورة عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي

كشفت الدكتورة مادهوري بوراندي، استشارية أمراض النساء والتوليد، أن خطر الإصابة بسرطان الثدي سيزداد مع تقدمك في السن، وبصرف النظر عن ذلك، فإن هناك عوامل أخرى مثل الحيض قبل سن 12 عامًا، أو عدم الولادة أو إنجاب طفل أول في وقت لاحق من الحياة، أو انقطاع الطمث بعد سن 55 عامًا، أو تناول العلاج بالهرمونات البديلة لفترة طويلة، أو وجود أقارب مقربين مصابين بسرطان الثدي.

وفقًا للدكتورة مادهوري بوراندي، كان التصوير الشعاعي للثدي هو طريقة الفحص الأساسية المستخدمة للكشف عن سرطان الثدي في مراحله الأولى، ومع ذلك فقد أدت التطورات الحديثة في التكنولوجيا الطبية إلى ظهور أدوات تشخيصية جديدة توفر قدرًا أكبر من الدقة والدقة.

كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي؟

قالت الدكتورة مادوري بوراندي لاها: “ابدأي بالوقوف أمام المرآة وتفحصي ثدييك بصريًا بحثًا عن أي تغييرات في الحجم أو الشكل أو ملمس الجلد، ابحث عن أي كتل مرئية على السطح، بعد ذلك، ارفعي ذراعيك فوق رأسك وتحققي من أي تغييرات في موضع الحلمة. بعد ذلك، استلقي على سطح ثابت واستخدمي أصابعك لتحسس منطقة الثدي والإبط بلطف. ابدأي من الحافة الخارجية وتحرك نحو المركز باستخدام حركات دائرية، انتبهي لأي كتلة أو عقدة صلبة تبدو مختلفة عن بقية أنسجة الثدي، إذا لاحظت أي شيء غير عادي أثناء الفحص الذاتي، فمن المهم استشارة أخصائي الرعاية الصحية لإجراء مزيد من التقييم في أقرب وقت ممكن.

العلاج

وسلطت الدكتورة مادهوري بوراندي لاها الضوء على أن إدارة وعلاج سرطان الثدي بشكل عام يتطلب نهجًا متعدد التخصصات، قائلة: "عندما يتعلق الأمر بعلاج سرطان الثدي، هناك العديد من الخيارات المتاحة التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل فرد.

أحد الأساليب الشائعة هو الجراحة، والتي يمكن أن تشمل إما استئصال الورم أو استئصال الثدي. تقوم عملية استئصال الورم بإزالة الورم والأنسجة المحيطة به فقط، بينما تقوم عملية استئصال الثدي بإزالة الثدي بأكمله. هناك خيار آخر وهو العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي، وكلاهما يستخدم بشكل متكرر في علاج سرطان الثدي. ومن الأفضل اتباع الإرشادات التي يقدمها الطبيب فقط.

نصائح للوقاية من سرطان الثدي