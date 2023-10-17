الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"وضعنا قدمنا فوق رقبة العدو".. "المنصوري" ضيف إيمان أبوطالب الجمعة

الطيار أحمد المنصوري
الطيار أحمد المنصوري

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، البطل الطيار أحمد المنصوري، الملقب "بالطيار المجنون" وقائد أول تشكيل طيران لعبور خط بارليف في حرب أكتوبر 1973، الجمعة المقبلة.  

وفي حلقة خاصة واستثنائية وفي الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، يحكي البطل تفاصيل جديدة عن النصر العظيم.

برنامج بالخط العريض

ويكشف المنصوري خلال حلقة برنامج بالخط العريض سر تلقيبه بالطيار المجنون، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاذ الوقود، وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: “عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح، وكشف المنصوري أيضا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين”.

وقال الطيار المجنون: الجندي المصري بمنتهى العفوية وضع قدمه فوق رقبة العدو الإسرائيلي، والشعب المصري هو البطل.. من ٧ آلاف سنة كان موجود أطهر وأشرف جيش في العالم، مصر عندها ميسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة يلمها.

وشرح المنصوري أيضا كيف استعاد سلاح الطيران همته مرة ثانية بعد نكسة 1967.

وكشف المنصوري في حلقته، وصيته لزوجته وقت الحرب، قائلا: قلت لمراتي عندي منك عيلين.. ربيهم، ولو عرفت إنك اتجوزتي هطلع لك من التربة. ويذيع البرنامج خلال شهر أكتوبر حلقات خاصةً لمروية النصر العظيم في حرب 1973.

ويذاع برنامج برنامج "بالخط العريض" الجمعة الثامنة مساء على شاشة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

وكان برنامج بالخط العريض قد استضافت مؤخرا البطل محمد المصري صائد الدبابات في حرب أكتوبر 1973 وقال  البطل محمد المصري خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة: حصلت على لقب الأول على العالم في تدمير دبابات العدو، وصاحب الرقم القياسي العالمي في تدمير دبابات العدو، وهذه الألقاب بناء عن تقارير أصدرها البنتاجون الأمريكي. 

بالخط العريض برنامج بالخط العريض الإعلامية إيمان أبو طالب بالخط العريض ايمان ابو طالب الطيار أحمد المنصوري

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