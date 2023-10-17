الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تُبرز استقبالها للكيانات الشبابية (فيديو)

الكيانات الشبابية
الكيانات الشبابية في مقر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيس

بعنوان "مقترحات وأفكار لمستقبل أفضل"، أبرزت صفحة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على "فيسبوك"، جانب من استقبال الحملة للكيانات الشبابية للاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم.

ولفت الحملة، إلى أنها سوف تستضيف لقاءات الأسبوع المقبل لأكثر من ٤٠ كيانًا شبابيًا.

https://fb.watch/nJXeXAHux9/?mibextid=Nif5oz


جدير بالذكر أنه قد استقبل المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، وفد الكيانات الشبابية، في لقائين متتاليين، أكد خلالهم أن للشباب دورا كبيرا في الاستحقاق الدستوري القادم، خاصة أن الشباب المصري الواعي المُحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها.

وأشار إلى أن دور الكيانات الشبابية هام وحيوي في توعية المواطنين، خاصة فئة الشباب في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك توعية المواطنين بما حدث على أرض الواقع من إنجازات على مدار التسع سنوات الماضية.

هذا وكانت قد أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي  عبدالفتاح السيسي فتح باب الانضمام ضمن صفوف الحملة، لكافة الكيانات الشبابية، وذلك استجابة لدعوة الكيانات الشبابية في لقائهم الأول مع الحملة الرسمية للمرشح.
وتابعت الحملة: "ولأن دورهم ذو أثر فعّال وكبير، تتشرف الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بفتح باب الانضمام للحملة الرسمية عن طريق الرابط التالي:
https://youth.abdelfattahelsisi.org".

مصر حملة المرشح عبدالفتاح السيسي الكيانات الشبابية الانتخابات الرئاسية المستشار محمود فوزي

مواد متعلقة

حملة السيسى الانتخابية: قمة "القاهرة للسلام" تهدف لاستقرار المنطقة

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز القائمة المبدئية للمرشحين

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من النقابة العامة للمهن الرياضية

تفاصيل لقاء حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بوفد اتحاد الجمعيات الأهلية

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من اتحاد شباب العمال

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من نقابة الأطباء البيطريين

حملة السيسي الانتخابية ترصد أهم رسائل الرئيس خلال لقاء بوزير الخارجية الأمريكي

حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: مجلس الأمن القومى يحرص على تحقيق استقرار البلاد

الأكثر قراءة

كل شيء عن 4 مشروعات صينية عملاقة جديدة في مصر

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. أول تعليق لإسرائيل على فيديو رهينة حركة حماس

عاجل.. سى إن إن: قوة من مشاة البحرية الأمريكية تتوجه إلى سواحل إسرائيل

رسمياً.. مدرب الأهلى السابق مديرًا فنيًا لاتحاد العاصمة الجزائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"