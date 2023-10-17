حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تُبرز استقبالها للكيانات الشبابية (فيديو)

بعنوان "مقترحات وأفكار لمستقبل أفضل"، أبرزت صفحة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على "فيسبوك"، جانب من استقبال الحملة للكيانات الشبابية للاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم.

ولفت الحملة، إلى أنها سوف تستضيف لقاءات الأسبوع المقبل لأكثر من ٤٠ كيانًا شبابيًا.

https://fb.watch/nJXeXAHux9/?mibextid=Nif5oz



جدير بالذكر أنه قد استقبل المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ومستشارها القانوني، وفد الكيانات الشبابية، في لقائين متتاليين، أكد خلالهم أن للشباب دورا كبيرا في الاستحقاق الدستوري القادم، خاصة أن الشباب المصري الواعي المُحب لبلده كتلة تصويتية كبيرة لها أثرها.

وأشار إلى أن دور الكيانات الشبابية هام وحيوي في توعية المواطنين، خاصة فئة الشباب في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك توعية المواطنين بما حدث على أرض الواقع من إنجازات على مدار التسع سنوات الماضية.

هذا وكانت قد أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فتح باب الانضمام ضمن صفوف الحملة، لكافة الكيانات الشبابية، وذلك استجابة لدعوة الكيانات الشبابية في لقائهم الأول مع الحملة الرسمية للمرشح.

وتابعت الحملة: "ولأن دورهم ذو أثر فعّال وكبير، تتشرف الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بفتح باب الانضمام للحملة الرسمية عن طريق الرابط التالي:

https://youth.abdelfattahelsisi.org".