الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ممثلو الرى فى مصر وأوغندا يستعرضان خطة مشروعات التعاون فى مجال المياه

جانب الاجتماع
جانب الاجتماع

تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ خطة مشروعات تنموية في أوغندا، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مصر ودول حوض النيل، وتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين، إضافة إلى متابعة بعثة الرى المصرية للمشروعات والاشراف على تنفيذها ومنها إنشاء محطات الشرب ومقاومة الحشائش المائية، وتقديم الدعم الفني للأشقاء فى أوغندا.

تم عقد اجتماع ثنائي بين ممثلي البلدين مصر ـ أوغندا، الإثنين، لمناقشة مقترحات مشروعات التعاون الثنائي التى سيتم وضعها في صيغتها النهائية لاحقا فى إطار مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الجانبين للاستمرار في أنشطة التعاون الثنائى فى مجال المياه. 

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات د.هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، باستمرار التنسيق مع دولة أوغندا الشقيقة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

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كما تم استعراض عدة مشروعات منها  تنفيذ المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، والذى يستهدف إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان، والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات.

تطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية

كما تم تنفيذ أعمال  مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، والذي ساهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات، إضافة إلى توفير وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

حضر الاجتماع د.عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتور ممدوح حسن نائب رئيس قطاع مياه النيل للدراسات والنمذجة الرياضية، والدكتورة نهال عادل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل، والدكتور شريف التونى مدير عام خزان أوين، ومن الجانب الأوغندى جليبرت كيمانزى مدير إدارة تنمية المياه وأعضاء فريق العمل من الجانب الأوغندي.

مصر ودول حوض النيل البلدين مصر أوغندا ممثلي البلدين مصر أوغندا بعثة الرى المصرية مقاومة الحشائش المائية

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