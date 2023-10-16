تأييد التحفظ على أموال أي منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، رفض إلغاء قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية بشأن التحفظ على أموال أي منتم للجماعة، وتأييد التحفظ على أمواله، وذلك لدستورية القرار.

أقام الاستئناف عبدالباسط محمد، ضد رئيس لجنة التحفظ على الأموال لجماعة الإخوان الإرهابية، وحمل رقم 23 لسنة 2023.

وجاء في الاستئناف أن المدعي صدر من قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله وعقارته وممتلكاته المنقولة والسائلة، وذلك بزعم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة للواقع والقانون، وهذا ما دفعه لإقامة الدعوى لإلغاء قرار التحفظ على الأموال وعدم دستورية القرار.