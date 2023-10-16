الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأييد التحفظ على أموال أي منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية

الإخوان
الإخوان

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، رفض إلغاء قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية بشأن التحفظ على أموال أي منتم للجماعة، وتأييد التحفظ على أمواله، وذلك لدستورية القرار.

أقام الاستئناف عبدالباسط محمد، ضد رئيس لجنة التحفظ على الأموال لجماعة الإخوان الإرهابية، وحمل رقم 23 لسنة 2023.

وجاء في الاستئناف أن المدعي صدر من قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان بالتحفظ على أمواله وعقارته وممتلكاته المنقولة والسائلة، وذلك بزعم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية بالمخالفة للواقع والقانون، وهذا ما دفعه لإقامة الدعوى لإلغاء قرار التحفظ على الأموال وعدم دستورية القرار.

محكمة مستأنف القاهرة أمور المستعجلة لجنة حصر أموال جماعة الإخوان التحفظ علي اموال أموال منتمي للجماعة

مواد متعلقة

"ثبت تمويله لأنشطة إرهابية".. رفض دعوى إلغاء التحفظ على أموال إخوانى

استولى على أموال الدولة.. التحفظ على رجل أعمال غسل 9 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"