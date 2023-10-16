الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4 نوفمبر.. انطلاق الموسم الثاني من "SoldOut"

برنامج SoldOut
برنامج " SoldOut"

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج " SoldOut" يوم 4 نوفمبر المقبل، ويحل لأول مرة الفنان أحمد حلمي ضيف أولى حلقاته في لقاء جماهيري ومحمود سعد على مسرح تياترو أركان الشيخ زايد في تمام الثامنة مساء.

وبعد تسجيل اللقاء، من المقرر عرضه على شاشة CBC قريبا.

وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروض ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة في خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار.

وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وقالت WATCH IT في بيانها إن برنامج العرض ينقسم إلي ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء. 

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت

وذكرت WATCH IT أن "خطوة Sold Out تأتي في إطار خطتها لتشجيع المواهب الجديدة من صناع المحتوى من الشباب في مجال الكوميديا والغناء وتقديمهم لصناعة الترفيه في مصر والعالم العربي وإحياء المسرح."

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى متنوع  من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. 

وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في إنتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

الموسم الثاني SoldOut احمد حلمى أركان 4 نوفمر جماهيري مسرح

مواد متعلقة

بهاء سلطان ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ"دادينا"

حنان مطاوع: سعيدة بردود الفعل حول "صوت وصورة" وانتظروا مفاجآت في الأحداث المقبلة

علي الحجار يعيد غناء تتر مسلسل "الأيام" تلحين عمار الشريعي

بعد أن أعادت لطيفة نشرها.. منصات عالمية تحذف أغنية "إلى طغاة العالم"

رحلة مصر للقضاء على فيروس C في برنامج "بصراحة" على قناة الحياة

خالد صلاح ضيف "فى المساء مع قصواء" على cbc

"طول عمرى فى حالى".. حورية فرغلى ترد على طليقة حسن شاكوش

مع عرض أولى حلقات "صوت وصورة".. إشادات بأداء حنان مطاوع

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"