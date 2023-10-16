4 نوفمبر.. انطلاق الموسم الثاني من "SoldOut"

تنطلق أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج " SoldOut" يوم 4 نوفمبر المقبل، ويحل لأول مرة الفنان أحمد حلمي ضيف أولى حلقاته في لقاء جماهيري ومحمود سعد على مسرح تياترو أركان الشيخ زايد في تمام الثامنة مساء.

وبعد تسجيل اللقاء، من المقرر عرضه على شاشة CBC قريبا.

وتعتبر تجربة Sold Out هي الأولى من نوعها في مصر، حيث تقدم عروض ترفيهية كاملة لايف على مسارح مصر المختلفة في خطوة هدفها تطوير العروض الحية بحضور الجمهور من كل الأعمار.

وتتنوع عروض Sold Out بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وقالت WATCH IT في بيانها إن برنامج العرض ينقسم إلي ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم من المفاجآت

وذكرت WATCH IT أن "خطوة Sold Out تأتي في إطار خطتها لتشجيع المواهب الجديدة من صناع المحتوى من الشباب في مجال الكوميديا والغناء وتقديمهم لصناعة الترفيه في مصر والعالم العربي وإحياء المسرح."

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى متنوع من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى.

وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في إنتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.