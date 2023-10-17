الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جمعهما المرض.. سر صداقة ممدوح وافي بأحمد زكي في "ذكرى الرحيل"

أحمد زكي وممدوح وافي
أحمد زكي وممدوح وافي

تحل غدًا ذكرى وفاة الفنان ممدوح وافي الذي رحل عن عالمنا في 17 أكتوبر من العام 2004 (53 عامًا) وكانت تربطه علاقة صداقة دامت لسنوات بالفنان أحمد زكي لدرجة أنهما فارقا الحياة في أوقات متقاربة، وبنفس المرض تقريبًا، حيث اكتشف وافي إصابته بسرطان الجهاز الهضمي وهو نفس التوقيت الذي علم فيه صديقه بمرضه.

"أحمد زكى.. حكاية رجل مهم" فى جمعية نقاد السينما.. الليلة

حياته

ولد ممدوح وافق في 11 مايو 1951 بقرية المندرة التابعة لمحافظة الفيوم ودرس مع أحمد زكي فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وكانا فى تلك الفترة يسكنان معًا فى إحدى الشقق وشارك في العديد من الأعمال الفنية من أبرزها مسلسل يوميات ونيس في دور فؤاد البخيل، ومسلسل الحاج متولي وعدد من الأفلام السينمائي منها فيلم البيضة والحجر والإمبراطور، وزوجة رجل مهم واستاكوزا وأبو الدهب وعدد من المسرحيات منها حمري جمري، وبندق بيه، ومسرحية الورثة مع نجاح الموجي وسيد زيان.

علاقته بأحمد زكي

في إحدى المرات وأثناء محاولته اقناع أحمد زكي بإجراء الفحوصات الطبية بعد إصابته بالسرطان قام وافي بإجراء الفحص لتشجيع زكي وعندها اكتشف صدفة إصابته بسرطان الجهاز الهضمي، ليفاجئ الجميع بالخبر وعانى وافى من مرض سرطان الجهاز الهضمى بعد أن أوصى بأن يدفن مع صديقه أحمد زكى فى قبر واحد، وبعد وفاته بـ 5 أشهر توفى صديق عمره أحمد زكى فى 27 مارس 2005.

وفاته

أعلنت مصادر طبية في مستشفى قصر العيني بالقاهرة من يوم  السبت 17 أكتوبر 2004 وفاة ممدوح وافي عن عمر ناهز 53 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان في الجهاز الهضمي، ودفن في مقابر أحمد زكي كما أوصى، ولحقه صديق عمره بعدها بخمسة أشهر.

الفنان ممدوح وافي أحمد زكي سرطان الجهاز الهضمي علاقة صداقة

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