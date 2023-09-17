الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أحمد زكى.. حكاية رجل مهم" فى جمعية نقاد السينما.. الليلة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

“أحمد زكي.. حكاية رجل مهم”، محور الأمسية الثقافية السينمائية، والتي تنظمها جمعية نقاد السينما المصريين، وتعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، وذلك بمقر الجمعية الكائن في 36 شارع شريف بوسط القاهرة.

ويحل الكاتب أسامة عبد الفتاح، في ضيافة جمعية نقاد السينما المصريين، خلال الأمسية لمناقشة وتوقيع كتابه، والصادر عن دار الفاروق للنشر والتوزيع، تحت عنوان “أحمد زكي.. حكاية رجل مهم”.

يقع الكتاب في 260 صفحة من القطع الوسط، ويقدم من خلاله أسامة عبد الفتاح تحليلا لأسلوب أداء النجم أحمد زكي، فالكاتب لا يقنع بكلام مرسل يردده البعض، سواء للمدح – مثل "غول التمثيل" و"جبار الأداء" – أو للانتقاد والذم، مثل أنه يقلد، خاصة عندما يجسد شخصيات عامة، أو يتقمص بشكل مرضي تغلب فيه الفطرة على قواعد الاحتراف والمهنية.

كما يطرح كتاب “أحمد زكي.. حكاية رجل مهم”، تساؤلات عن كيفية التعامل – في موقع التصوير – مع ممثل متوهج الموهبة والجنون الفني والرغبة في الكمال مثله، وعن علاقة العمل الفريدة التي جمعته بالسندريلا سعاد حسني.

كتاب “أحمد زكي.. حكاية رجل مهم”، للكاتب أسامة عبد الفتاح، هو استكشاف لعالم النجم أحمد زكي، لا يكتفي بالألقاب مثل "الإمبراطور" و"الباشا"، بل يرصد كيف صعد للقمة بصعوبة شديدة، باذلا الكثير من العرق والدم والدموع، ويقف على مكانته في السينما المصرية، والأسباب الموضوعية لاعتباره مهما في تاريخ الفن العربي بشكل عام.

 

ــ دراسة مفصلة عن مشوار أحمد زكي

ويعد كتاب “أحمد زكي.. حكاية رجل مهم”، للكاتب أسامة عبد الفتاح، دراسة مُفصلة وعميقة لمراحل مشوار أحمد زكي المهني و تحليلا لمدرسته في الأداء التمثيلي، وتحليلا لأفضل أعماله وأهم تعاوناته الفنية.

ويضم الكتاب ثلاثة أقسام هي: "مسيرة مذهلة"، ويتكون من 14 فصلا بداية من النشأة الفنية الأولى لـ أحمد زكي، مرورا بالأعمال التي تألق فيها، وأهم وأبرز الشخصيات التي قدمها أحمد زكي.

بينما يضم القيم الثاني من كتاب “أحمد زكي.. حكاية رجل مهم”، للكاتب أسامة عبد الفتاح، والمعنون بــ “شخصية فريدة”، السمات والجوانب التي صبغت شخصية أحمد زكي، وتجربة اليتم التي مر بها وكيف أثرت عليه.

فيما جاء القسم الثاني من الكتاب بعنوان “فيلموجرافيا”، وفيه رصد لكل الأعمال الفنية التي قدمها أحمد زكي خلال مشواره الفني، والتي حققها مؤلف الكتاب بنفسه، سواء الأعمال المسرحية أو السينمائية والتلفزيوينة، والأعمال الإذاعية. 

أحمد زكي حكاية رجل مهم في جمعية نقاد السينما الكاتب أسامة عبد الفتاح كتاب أحمد زكي حكاية رجل مهم السندريلا سعاد حسني

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