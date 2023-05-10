ممدوح وافى.. «الصديق الوفى»

كان له من اسمه نصيب، إذ وصف بـ«الوفى المخلص»، وعرف بخفة الظل والروح الجميلة، وارتبطت وصيته بـ«النمر الأسود» أحمد زكى، إذ طلب أن يدفن إلى جواره؛ حتى يكون بجانبه بعد وفاته، كما كان الحال فى حياته.

تحل اليوم الذكرى الـ٧٢ لميلاد الفنان ممدوح وافى، الذى ولد فى ١١ مايو عام ١٩٥١، بقرية المندرة بمحافظة الفيوم، ليبدأ مشواره الفنى عام ١٩٧٩ من خلال المسرح، ويحفر اسمه فى أذهان محبيه بعلامات فى السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.

شارك فى العديد من المسرحيات أبرزها «الهمجى» و«حمرى جمرى» و«حضرات السادة العيال»، وتأخر ظهوره السينمائى، فكان أول أدواره عام ١٩٨٥ فى فيلم «الإنس والجن».

وشارك «وافى» الفنان أحمد زكى فى كثير من أفلامه، ومنها «استاكوزا» و«أبوالدهب» و«سواق الهانم» و«مستر كاراتيه»، كما قدم العديد من المسلسلات التليفزيونية مثل «رجل فى زمن العولمة» و«عائلة الحاج متولى»، و«يوميات ونيس» و«سنبل بعد المليون».