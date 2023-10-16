رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يقوم بخدمة تثبيت ومعمودية

ترأس د.سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم صلوات القداس الإلهي في الخدمة السودانية حيث قام بخدمة تثبيت خمسة وثلاثون عضوا جديدا وخدمة معمودية لإثنين وخمسون عضوا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في عظته إن أحد اهتمامات السيد المسيح الفائقة هي رعايتنا حيث أن كل نفس وكل شخص هو موضع اهتمام الله، عندما يريد الله ان يهتم بنا فهو يفعل هذا من خلال البشر وليس من خلال الملائكة.

أضاف رئيس الأساقفة: “يريد الله من كل شخص منا أن يطيع الروح القدس أولا ً مثلما فعل فيلُبس عندما سمع الرسالة ان يذهب الى الصحراء لتصل رسالة المحبة للوزير الحبشي وهو عائد في طريقة الى وطنه”.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا للأعضاء الجُدد أن يمنحهم الروح القدس ثماره ومواهبه للخدمة ويستخدمهم في بناء ملكوت الله.

في السياق، تصلي الكنيسة من أجل إقليم القدس ورئيس الأساقفة حسام ناعوم وكل القسوس والخدام وشعب الكنيسة في الاراضي المقدسة وقطاع غزة جراء الأحداث الحالية.

وأعرب رئيس الأساقفة عن ثقته في حكمة وتدبير الدولة المصرية تجاه الأشقاء في دولة فلسطين، إذ نصلي ان يعطي الله المعونة لكل أصحاب القرار في المنطقة.

وقال رئيس الأساقفة: الكنيسة الأرثوذكسية فقدت اليوم خادمًا على صورة المسيح ومعلم للأجيال، بذل عمره في خدمة الكنيسة ونمو شعبها، مضيفًا : “باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية نقدم خالص التعازي لأفراد أسرته ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية”.