أطعمة ممنوعة على مرضى السرطانات توضحها عميد المعهد القومى للتغذية

قالت الدكتورة سحر خيري، عميد المعهد القومي للتغذية، إنه يجب الابتعاد عن اللحوم المصنعة لأنه يكون فيها إضافات مصنعة تضر بالصحة وتؤدي للإصابة بالسرطان وكذلك المقليات خاصة التي يتم تحميرها في زيت مستخدم أكثر من مرة.

وحذرت، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، من تناول اللحوم الحمراء لمرضى السرطانات وممكن الاستغناء عنها باللحوم البيضاء أو البروتينات النباتية وممكن استخدام البقوليات مع الحبوب مثل طبق الكشري، فالأحماض الأمينية فيه كاملة وتعطي نفس قيمة القيمة الغذائية.

وتابعت أن عملية هضم اللحوم الحمراء من الممكن أن تنشط أنواع السرطانات، مؤكدة أن التوصيات العالمية هى بالتقليل من اللحوم الحمراء.

المواد الغذائية تعطي قيمة غذائية للجسم ولكن يجب التنويع

وأشارت إلى أن كل مواد غذائية تعطي قيمة غذائية للجسم ولكن يجب التنويع فيها بين الفاكهة والخضار، ولا بد أن يكون يوم في الأسبوع خاليًا من اللحوم ويشتمل على البقوليات والحبوب.