الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نظرة تحليلية عن أفلام حرب 6 أكتوبر في سينما الحضارة

أفلام حرب أكتوبر
أفلام حرب أكتوبر

نظرة تحليلية ونقاش حول أفلام حرب 6 أكتوبر، محور الأمسية السينمائية التي تحتضنها سينما الحضارة، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، بمقرها الكائن خلف المسرح الكبير بساحة دار الأوبرا المصرية.

تفاصيل أفلام حرب 6 أكتوبر  

ففي إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية، بذكري اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تستضيف سينما الحضارة، في السادسة من مساء الخميس المقبل 19 أكتوبر الجاري، أمسية سينمائية، حول أفلام حرب 6 أكتوبر، وكيف عبرت عن انتصارات حرب أكتوبر، والملاحم البطولية للجنود المصريين علي جبهة القتال، ولماذا لم تقدم أفلام عن حرب أكتوبر غير تلك التي أنتجت عقب الحرب مباشرة، وغير ذلك من المحاور، ويتزامن مع الأمسية عرض لمقاطع من أشهر الأفلام التي تناولت ملحمة العبور العظيمة، وانتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة في العام 1973.

أبرزها “أبناء الصمت”

تناولت السينما المصرية، حرب السادس من أكتوبر المجيدة، في عدد كبير من الأفلام التي جسدت ملامح من الانتصار العظيم للجيش المصري علي جيش الدفاع الإسرائيلي. ويعد فيلم “أبناء الصمت”، من أشهر أفلام حرب 6 أكتوبر، وهو من إنتاج العام التالي للحرب، تحديدا في العام 1974، من إخراج محمد راضي، وقصة وسيناريو وحوار للروائي الكبير مجيد طوبيا وبطولة: نور الشريف، محمود موسي، مديحة كامل، أحمد زكي، السيد راضي، سيد زيان، حمدي أحمد، ميرفت أمين، ومحمد صبحي. 

ويعد الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أكثر الفنانين الذين قدموا أفلام حرب 6 أكتوبر، فقد قام ببطولة عدد كبير منها أفلام: "بدور" مع الفنانة نجلاء فتحي، “الرصاصة لا تزال في جيبي”، عن قصة لإحسان عبد القدوس وشاركته البطولة نجوى إبراهيم. فيلم “الوفاء العظيم” أمام نجلاء فتحي، سمير صبري، كمال الشناوي. بالإضافة إلي أفلام: الصعود إلي الهاوية، حائط البطولات، الطريق إلي إيلات، الظلال علي الجانب الآخر. 

أفلام حرب 6 أكتوبر سينما الحضارة قطاع شئون الإنتاج الثقافى فيلم أبناء الصمت فيلم بدور فيلم الوفاء العظيم الروائي مجيد طوبيا

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