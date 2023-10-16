المطران عطا الله حنا: " ارفعوا أيديكم عن غزة حقنا للدماء ووقفا للدمار"

حذر المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية الروم الأرثوذكس صباح اليوم الإثنين، من المخطط الشيطاني لتصفية القضية الفلسطينية، مُجيبًا عن تساؤلات الكثيرون حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وما تشهده مدينة القدس وغيرها من المواقع في هذه البقعة المقدسة من العالم.

وتابع “عطا الله” في تصريحات له: “الفلسطينيون أصحاب قضية عادلة ولا يجوز الصمت أمام هذه الجرائم التي ترتكب بحق هذا الشعب وصور الدمار والخراب المروعة يجب أن تصل إلى كل مكان لكي يتم التصدي لسياسة التضليل والتزوير والتشويه، وعلق: “لسنا دعاة حرب وعنف وقتل وامتهان للكرامة الانسانية.. بل نحن دعاة حق وعدالة”.

وأضاف: "أبنية دُمرت على من فيها عائلات ابيدت بأكملها وهؤلاء بغالبيتهم الساحقة هم مدنيون ابرياء يقتلون بدم بارد ويستهدفون بطريقة مروعة همجية تدل على انعدام الضمير والقيم الإنسانية في عالمنا".

واستنكر الصمت الدولي عما يحدث في غزة وحالة الصمت وفي بعض الاحيان الانحياز وهو الذي يشجع هذه الآلة العسكرية على مواصلة عدوانها".

وتابع: "نعزي شهدائنا ونتمنى سلامة المصابين ونسأله تعالى أن يتحنن علينا ويرأف بنا في هذا الزمن العصيب الذي أضحت فيه غزة حقل تجارب لقذائف وصواريخ الاحتلال وداعميه".

واختتم حديثه قائلاُ:"ارفعوا ايديكم عن غزة واوقفوا العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار والخراب".