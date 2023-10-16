"المركزى" يوافق على تعيين عمرو الجناينى نائبًا للرئيس التنفيذى لبنك CIB

وافق البنك المركزى المصري، اليوم الإقنين، علي تعيين عمرو الجنايني نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي-مصر CIB.

ويحظى «الجنايني» بخبرة مصرفية تتجاوز 35 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب المختلفة، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في البنك التجاري الدولي.

والتحق بالبنك التجارى الدولى عام 2004 وتقلد عددًا من المناصب، حيث تولي منصب المدير العام ورئيس قطاع المؤسسات المالية (2004)، والمدير العام ورئيس قطاع العلاقات المؤسسية (2010).

كما شغل منصب المدير العام لسوق المال والمراسلين بالبنك المصري المتحد، ورئيس غرفة المعاملات الدولية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، ومدير أول غرفة المعاملات الدولية ببنك قناة السويس.

كما تولى «الجنايني» رئاسة مجلس إدارة عدد كبير من الشركات، حيث ترأس مجلس إدارة شركة سى آى أست مانجمنت، ورئيس مجلس إدارة شركة التجارى الدولى للسمسرة، والرئيس الشرفى للاتحاد العربى للمتداولين في الأسواق المالية (ICA)، والرئيس الشرفى ومؤسس الجمعية المصرية للمتداولين في الاسواق المالية (ACI).

ليس هذا فحسب، بل تولي عضوية مجالس إدارات شركات (سى آى كابيتال هولدينج والشركة المصرية للاتصالات من ذوى الخبرة،وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى،والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية)، وعضوًا بمجلس إدارة الشركة المصرية لنقل البيانات (TE Data) من ذوى الخبرة، وعضو مجلس إدارة تنفيذى لاتحاد الأسواق المالية الدولى (ACI International)، وعضو مجلس إدارة شركة رويال أند سن للتامين ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال للسمسرة في الأوراق المالية.

وخلال فترة عمله المصرفي التي تخطت الـ 35 عاما، نجح الجنايني في تحقيق أداء مبهر في كل المناصب التي تولي إدارتها، حيث يعتبر أحد أبرز المسئولين التنفيذيين في القطاع المالي منذ حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1985.

وبدأ "الجنايني" مسيرته المهنية ببنك قناة السويس الذي وصل فيه إلى منصب مدير أول غرفة المعاملات الدولية.

ثم انتقل إلى البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1994 حتى تولى منصب رئيس غرفة المعاملات الدولية.

وفى عام 1996، انضم إلى البنك المصري المتحد كجزء من فريق الإدارة الجديد المكلف بتطوير البنك شاغلًا منصب مدير عام قطاع سوق المال والمراسلين.

وفى عام 2004 التحق للعمل بالبنك التجاري الدولي، كمدير عام ورئيس لقطاع المؤسسات المالية، وقد برع في إدارة القطاع نظرًا لعلاقاته القوية في السوق المالية على الصعيدين المحلى والإقليمي، كما أنه حصل على شهادة خبير ائتمان معتمد من بنك جيه بى مورجان تشيس بلندن عام 2005.

كلفته الإدارة العليا بالبنك التجاري الدولي عام 2010، بتأسيس إدارة العلاقات المؤسسية.

منذ عام 2017 وحتى الآن، يشغل منصب الرئيس التنفيذي - القطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، بما يتطلبه هذا الدور من قيادة وتوجيه، عمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى، بما يتماشى مع سياسة البنك وخططه ورؤيته.

وامتدت خبرته عالميا، حيث كان أول مصري وأصغر من شغل منصب رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) ومقره بيروت ويحتفظ بمنصب الرئيس الشرفي له، وكان أيضا عضو مجلس إدارة تنفيذي لاتحاد الأسواق المالية الدولي (ACI International) ومقره باريس وهو أيضا مؤسس ورئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، كما ظل رئيسا شرفيا لها.

بفضل سمعته وخبرته المشهود لها على نطاق واسع، تم اختياره كعضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة في العديد من الشركات الكبرى في مصر في مجالات الطيران والخدمات المالية والاتصالات، كما تم انتخابه للعمل في مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لخمس جولات انتخابية متتالية منذ عام 2005 حتى عام 2021.