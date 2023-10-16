خبير تربوى يكشف أسباب تهرب الطالب من الاستذكار

كشف الدكتور تامر شوقى الخبير التربوى عن علامات تدل على تهرب الطالب من الاستذكار وذلك بالتزامن مع الأسبوع الرابع للدراسة.

وقال لـ"الدستور" إنه يوجد مجموعة من العلامات التي تشير إلى تهرب الطالب من الاستذكار، مما قد يؤثر على تحصيله الدراسي وحصوله على درجات منخفضة في الامتحانات، وتشمل هذه العلامات:

- النوم لساعات طويلة لا تتناسب مع احتياجات الجسم الطبيعية من النوم، كأن ينام بعد الرجوع من المدرسة أو الدرس لمدة تتجاوز الأربع ساعات.

- الإفراط في الحديث مع الوالدين في أمور فرعية تتعلق بما قد حدث في الدرس أو المدرسة (لشغلهما عن مطالبتهما له بالاستذكار وتضييع الوقت).

- ادعاء المرض (مثل وجع البطن) مع ضرورة التأكد من أن شكواه وهمية وليست حقيقية.

- تعلية صوته بالرفض عند مطالبة أحد في المنزل له بالاستذكار (مستخدمًا استراتيجية خير وسيلة للدفاع الهجوم).

- ادعاء أنه منتظر المعلم أو أحد زملائه يرسل له درسًا ما ليقوم بمذاكرته (على الرغم من أنه متاح له دروسًا كثيرة يمكن أن يستذكرها في ذلك الوقت).

- التأخر عند العودة من المدرسة أو الدرس بلا مبرر.

- الذهاب إلى المدرسة أو الدرس قبل ميعاده بفترة طويلة لتضييع الوقت.

- تضييع وقت كبير جدًا في استذكار أجزاء صغيرة جدًا من الدروس لا تستحق ذلك الوقت.

- اعادة استذكار نفس الدروس من نفس المادة وترك الدروس الآخرى الجديدة بدون استذكار.

- تأجيل الاستذكار بشكل دائم بدعوى أنه سيذاكر هذا الدرس في يوم الإجازة أو عند العودة من الدرس، ثم تأتي هذه الأوقات ولا يستذكر ما قام بتأجيله من الدروس.

- عند اجباره على الاستذكار يحرص فقط على أن يبدو يذاكر ظاهريًا، وعند سؤاله عن أي أمر يتعلق بالدرس لا يستطيع الإجابة.