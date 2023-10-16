الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روي فيتوريا يحذر لاعبي المنتخب من الخسارة من الجزائر

روي فيتوريا
روي فيتوريا

حذر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، لاعبى الفراعنة من الخسارة من منتخب الجزائر في المباراة المقرر لها اليوم باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية. 

وشدد روي فيتوريا في جلسته مع لاعبى المنتخب، أن الخسارة من الجزائر سيكون لها ردود افعال سلبية من جانب الجماهير المصرية، تجاه المنتخب فى الوقت الذى يسعى فيه الجهاز الفني إعادة الاستقرار للمنتخب قبل خوض تصفيات كأس العالم  أو بطولة الأمم الإفريقية. 

وكان المنتخب قد حقق فوزا وديا على زامبيا فى معسكره بالإمارات بهدف وحيد أحرزه حمدي فتحى فى الوقت بدل الضائع من المباراة.

ودفع روى فيتوريا في مباراة زامبيا بتشكيل مكون من محمد الشناوى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر وأحمد فتوح ومحمد هاني ومحمد النني وحمدى فتحي وطارق حامد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

ويدرس روي فيتوريا إجراء تعديلات على تشكيل المنتخب في مباراة الجزائر بالدفع بمحمد حمدى بدلا من أحمد فتوح فى الجانب الأيسر والدفع بعمر كمال بدلا من محمد هانى والدفع بمحمود حماده بدلا من محمد النني وأحمد سيد زيزو بدلا من حمدى فتحى وعمر مرموش بدلا من محمود حسن ترزيجيه.

وأكد روي فيتوريا فى المؤتمر الصحفى أن مباراة الجزائر مباراة صعبة نظرا لقوة المنافس وهدف المنتخب هو تحقيق الفوز على الجزائر ولن يتحقق هذا إلا بالأداء القوي للاعبى المنتخب. 

وواصل: "هدفي من خطة الإعداد قبل تصفيات كأس العالم أو بطولة الأمم الإفريقية مواجهة منتخبات تلعب بطرق مختلفة سواء المنتخبات التى تلعب بالأسلوب الدفاعي أو الهجومي.

وأضاف :"خلال الفترة الماضية نبحث عن لاعبين جدد ومنتخب مصر لديه ميزة أن هناك لاعبين في المنتخب يلعبون في أكثر من مكان وهى ميزة.

البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر ​الجزائر معسكر الإمارات زامبيا مصر

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