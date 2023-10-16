أسباب قرار الأهلى بتأجيل تمديد وتجديد عقود نجومه الستة

استقرت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع شركة الأهلى لكرة القدم والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول على تأجيل ملف تجديد وتمديد عقود 6 لاعبين دفعة واحدة.

وكشف مصدر مسئول أن اللجنة بالاتفاق مع محمود الخطيب رئيس النادي قررت تأجيل ملف السداسي محمد الشناوى وعلى معلول وعمرو السولية ومحمد عبدالمنعم وبيرسى تاو وطاهر محمد طاهر إلى ما بعد انتهاء مباريات بطولة الدورى الإفريقى التى سوف تنطلق الجمعة المقبل، حيث يحل الفريق الأحمر ضيفا على سيمبا التنزانى فى ذهاب دور الــ8 بدار السلام بينما تقام مواجهة الإياب 24 أكتوبر الحالى.

وأضاف المصدر أن قرار التأجيل من أجل منح اللاعبين فرصة التركيز بقوة لمواجهة سيمبا التنزاني في ضربة البداية للدوري الأفريقي وحتي لا يتأثر أي لاعب بالسلب خاصة أن التفاوض حول الراتب السنوي قد يتسبب في تشتت أذهان اللاعبين لاسيما في حالة وجود أي خلافات حول البنود التعاقدية بين الطرفين.

وأشار المصدر إلي أن قرار تمديد وتجديد عقود السداسي بناءا علي تقرير مارسيل كولر المدير الفني للحفاظ علي القوام الرئيسي للفريق وضمان المنافسة علي كل البطولات سواء المحلية أو القارية خلال الموسم الجاري.

وكانت لجنة التخطيط قد استقرت على تعديل عقود محمد عبدالمنعم ومحمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو، التى تنتهى فى 2025 والرغبة فى تجديد تعاقدى الثنائى على معلول وعمرو السولية لمدة موسم.

4 لاعبين خارج حسابات كولر أمام سيمبا التنزاني

من ناحية أخري يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين استعدادا لمباراة سيمبا التنزانى المقرر لها يوم 20 من الشهر الجارى فى افتتاح بطولة الدورى الافريقى لكرة القدم .

ومن المقرر أن يشهد المران وجود بيرسى تاو ورضا سليم ومحمد الضاوى كريستو بينما يغيب عنه كل من لاعبى المنتخب الأول الموجودين بمعسكر الإمارات محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا بجانب حمزة علاء حارس المرمى الموجود مع المنتخب الأوليمبى وكذلك على معلول وديانج المنضمان لمنتخبى بلديهما.

وأكد أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى أن عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد وصلاح محسن خارج الحسابات الفنية فى رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا.

وأضاف طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي إن هناك محاولات مضنية لتجهيز إمام عاشور ورامى ربيعة وكريم نيدفيد لكن تتوقف على استجابتهم للجاهزية الفنية.