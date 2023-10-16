الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مارتن جريفيث منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة يزور مصر غدًا

غزة
غزة

قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث، الإثنين، إنه سيسافر إلى مصر ضمن جولته في الشرق الأوسط لدعم المفاوضات بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرًا إلى أن مكتبه يجري "مناقشات عميقة" مع إسرائيل ومصر ودول أخرى.

جريفيث يزور الشرق الأوسط 

وقال جريفيث، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، إنه سيتوجه غدًا إلى المنطقة لمحاولة المساعدة في المفاوضات، ولمحاولة الإدلاء بشهادته، والتعبير عن التضامن مع الشجاعة غير العادية التي تحلى بها الآلاف من عمال الإغاثة الذين واصلوا المسيرة، والذين ما زالوا هناك لمساعدة اللاجئين في غزة والضفة الغربية.

وقال متحدث باسم مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن جريفيث يعتزم أن يكون في القاهرة الثلاثاء، وسيسافر إلى مواقع أخرى في المنطقة في رحلة من المتوقع أن تستمر عدة أيام.

ولا يزال مصير تسليم المساعدات وعمليات الإجلاء المحدودة عبر المدخل الوحيد إلى غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، محل شك.

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بايدن يزور مصر وإسرائيل نهاية الأسبوع

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يزور إسرائيل ثم مصر قريبًا، وذلك في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط آلاف الشهداء والمصابين.

فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه من المحتمل أن يصل بايدن إلى تل أبيب يومي الأربعاء أو الخميس.

وتأتي زيارة بايدن إلى تل أبيب عقب جولة ومباحثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، شملت عدة دول، وهي والأردن والإمارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر.

يأتي هذا فيما قالت وكالة أسوشيتد برس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس زيارة إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، لكن لم يتم التوصل لرأي حاسم، حسبما قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية للوكالة.

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