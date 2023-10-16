محافظ سوهاج يتفقد اصطفاف معدات شركة المياه ضمن خطة مواجهة الأزمات والسيول

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات، وأي سيول محتملة على محافظة سوهاج.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات، ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.



وأكد رئيس مياه سوهاج على جاهزية الشركة بعدد 250 معدة، والتي تتمثل في عدد 48 سيارة كسح 3م3 وعدد 8 سيارات كسح 4م3، وسيارات كسح 5م3، وعدد 21 سيارة كسح 8 م3، و14 سيارة مجهزة طباش، و2 سيارة مجهزة فاكيوم، وعدد 18 سيارة مجهزة نافورى، و9 سيارات مجهزة فاكيوم ونافورى، و4 سيارات مياه 10 م3، و5 سيارات مياه 8 م3، وسيارتين مياه 4 م3، و7 حفارات على كاوتش، هذا بالإضافة إلى 18 كلارك شوكة، و26 باك لودر، و11 مولد كهرباء متنقلًا، و11 سيارة مجهزة ونش، و15 كابوتة تعمل بالديزل، و12 طلمبة شفط مياه تعمل بالديزل، و15 طلمبة غاطس، و3 مولدات كشاف طوارئ.

كما تفقد محافظ سوهاج ورش الإصلاح وصيانة الطلمبات، مشيدًا بالدور الكبير الذى تقوم به الشركة في أعمال الصيانة الذاتية والإصلاح الفوري للطلمبات، وكل المعدات والجاهزية التامة للقيام بجميع المهمات في جميع الأوقات.

فيما عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية الحضرية بسوهاج، والوقوف على بعض المعوقات والعمل على إزالتها، للانتهاء من تلك المشروعات التى تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، بحضور هلال ذكي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري، رئيس حى غرب سوهاج، وعلى لطفي، رئيس حى شرق، وأحمد أبوهمام، رئيس مركز ومدينة المنشأة، وصباح عثمان، مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بمنطقة عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بنطاق حى غرب، ووجّه المحافظ مسئولي شركة الكهرباء بسرعة إنهاء أعمال الكهرباء بالمنطقة تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف.

كما ناقش الاجتماع إجراءات تسكين البائعين بمحلات سوق جرجا الحضري الجديدة، والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 98%، حيث تم الربط على شبكة المياه، ويتبقي الربط على شبكة الكهرباء، ووجّه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالبدء فى التجهيز لتشغيل السوق الجديدة.

وفى نهاية الاجتماع، كلف المحافظ جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة التنمية الحضرية لحصر جميع مشروعات الاسكان الحكومي بنطاق المحافظة.