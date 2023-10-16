الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد ''مركز طب أسرة الرويسات'' بجنوب سيناء

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية إلى مركز طب أسرة الرويسات، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي، إلى محافظة جنوب سيناء، والتي استهلها بتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي، للاطمئنان على جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والوافدين الأجانب من الخارج بغرض العلاج.

العيادات المختلفة والتخصصية

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، العيادات المختلفة والتخصصية بمركز طب أسرة الرويسات، من عيادات طب الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأسنان، وأمراض النساء، بالإضافة إلى تفقد عيادات الإسعافات الأولية، والمعمل، والأشعة، والصيدلية بالمركز، كما راجع التسجيل الإلكتروني للملفات الطبية للمنتفعين، واطمئن على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمنشآت.

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وأشار السبكي، إلى تقديم أكثر من 127 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة الرويسات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء حتى الآن، فضلًا عن إجراء 18،5 ألف فحص طبي شامل للمنتفعين.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، على استطلاع آراء المترددين على المركز وذويهم حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بمركز طب أسرة الرويسات، للاطمئنان على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لهم، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات، كما حرص السبكي على الاستماع لآراء ومقترحات الأطقم الطبية بالمركز حول استمرارية الارتقاء بالخدمات.

التأمين الصحي الشامل

وأشار السبكي، إلى أن مركز طب أسرة الرويسات يقدم العديد من الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، ولافتًا إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على 31 منشآة صحية، منها 8 مستشفيات، و23 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

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ولفت السبكي، إلى أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تمثل 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، وتابع: أن التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، ومؤكدًا أنه تقدم مهم ونوعي في الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الرعاية الصحية مركز طب أسرة الرويسات طب أسرة الرويسات جنوب سيناء الخدمات الطبية المقدمة

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