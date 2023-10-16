نقيب الصحفيين الفلسطينيين: 1000 طفل شهيد فى قطاع غزة منذ بدء العدوان

كشف ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن عدد شهداء الأطفال بحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية الأخيرة في قطاع غزة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن عدد الشهداء الأطفال في قطاع غزة بلغ 1000 طفل بينهم 32% من الأطفال الرضع، منوهًا بأن تلك هي جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خاصة ضد الأطفال والنساء والمدنيين.

وتابع أن الحرب القائمة هي إبادة جماعية وتطهير عرقي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القطاع شهد غارات مكثفة في حي الرمال، وحدثت إبادة لهذا الحي بشكل كبير، ولدينا إحصائية بتدمير أكثر من 2200 برج سكني، وهناك أكثر من مليون و200 ألف نزحوا من شمال غزة لجنوبها.

بدء خطة لإخلاء 28 مستوطنة على الحدود اللبنانية

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء خطة لإخلاء 28 مستوطنة على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش، في بيان، إن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع أعلنت عن تفعيل خطة لإجلاء سكان الشمال، الذين يعيشون على مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية، إلى دور الضيافة المدعومة من السلطات، مضيفًا أنه تمت المصادقة على تنفيذ البرنامج من قبل وزير الدفاع يوآف جالانت، وأبلغت قيادة المنطقة الشمالية رؤساء المجالس المحلية بالقرار، موضحًا أن الخطة تشمل 28 مستوطنة.