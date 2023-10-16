ممثل "الفاو" بمصر: تبنينا 3 مشروعات مع شركاء التنمية لإدخال نظم الزراعة الذكية مناخيًا

قال الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، إننا لدينا مشاريع خاصة بالزراعة لتطبيق نظم جديدة لمواكبة التغير المناخي.

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامية ياسمين سيف ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن" اليوم الإثنين، أن تحديات المناخ تعد تحديا كبيرا جدا، معربا عن سعادته لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ "كوب27"، والآن نحن بصدد الإعداد لـ "كوب 28".

الحفاظ على المناخ

ولفت ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، إلى أن "كوب 27"، أعطى موضوع الحفاظ على المناخ اهتماما خاصا، خاصة أجندة المياه التي أصبحت أجندة رئيسية في مداولات الدول حول تغير المناخ.

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وأكد أن هناك حاجة إلى بذل مجهود كبير جدا للحفاظ على المناخ، لا بد أن تشترك كل دول العالم في الأنشطة التي تقوم بها المنظمة للعمل مع الحكومة المصرية والمزارع المصري في تحسين ومواكبة القطاع الزراعي للتغيرات المناخية.

وأوضح أن هناك 3 مشروعات تبنتها المنظمة مع شركاء التنمية للعمل على إدخال نظم الزراعة الذكية مناخيا، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تعمل في أكثر من 3 محافظات لعمل نماذج للمزارعين يتبنونها حتى يتم تطبيق نظم مواكبة لإدخال الزراعة الذكية.