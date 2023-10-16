الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أرغب في الذهاب للعمرة لكنني حامل فهل يجوز لي الاعتمار؟

د. شوقي علام
د. شوقي علام

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: "أرغب في الذهاب للعمرة لكنني حامل؛ فهل يجوز لي الاعتمار أو أنَّ الحمل يمنعني من ذلك؟:"

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دار الإفتاء: إغاثة الملهوف من أفضل القربات

هل يجوز للمرأة الحامل الاعتمار؟

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على السائلة أداء العمرة للمرأة الحامل متوقف على مدى قدرتها واستطاعتها في القيام بهذه الشعيرة، فإن علمتْ مِن نفسها أنها قادرة على القيام بها دون أن يلحقها ولا جنينها أي ضرر، كان لها ذلك.

وأضاف المفتي، أن علمتْ مِن نفسها احتمال تضررها أو جنينها بمشقة السفر والمناسك، كان الأولى في حقها عدم أداء العمرة حتى تضع حملها وتستعيد صحتها ويزول احتمال تضررها، ويؤيد كلُّ هذا رأي الطبيب المختص، لا سيما وأن الأمر هنا لا يتعلق بها وحدها، وإنما يتعلق أيضًا بالجنين الذي تحمله في بطنها.

وأوضح أن العمرة شعيرة من شعائر الإسلام تتعلق بها قلوب العباد، فيحرص المسلم على القيام بها مرات عديدة، وسميت العمرة بذلك؛ لأنها تُفعل في العمر كله، وقد عرَّفها الفقهاء بأنها: زيارة للبيت على وجه مخصوص، والمقصود بذلك أفعالها من الإحرام والطواف والسعي ثم التحلل بالحلق أو التقصير.

تواردت النصوص على مشروعيتها وأفضليتها وكونها ممَّا يغفر الله تعالى بها الذنوب، وينفي بها الفقر، مستشهدا بقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.

أداء العمرة المفتي شعيرة من شعائر الإسلام العمرة شعيرة سميت العمرة

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