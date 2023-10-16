الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإتاحة وصول المساعدات إلى غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل إلى إتاحة وصول المساعدات وعمال الإغاثة إلى قطاع غزة على نحو سريع ودون عوائق.

ومنذ قليل، قالت منظمة الصحة العالمية، إنها تأمل بنجاح المفاوضات وفتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة “الشرق” السعودية.

وأوضحت الصحة العالمية، أنها تدعو إسرائيل للتراجع عن قرارها بإخلال مستشفيات في قطاع غزة.

بدوره، وعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن معبر رفح بين غزة ومصر “سيكون مفتوحا” بعد لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال: “نحن نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع الآلية التي يمكن من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها”.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 21 مستشفى في قطاع غزة تلقى أوامر إسرائيلية بالإخلاء.