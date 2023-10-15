"طلاب من أجل مصر" تنظم حملة للتبرع بالدم في كلية الهندسة بالإسكندرية

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية حملة للتبرع بالدم، اليوم، بالتعاون مع مستشفى الأميري وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ بهدف مساندة أهالي غزة في ظل الأحداث الدائرة داخل القطاع.

وكان الهدف من الحملة هو تعزيز قيمة التكافل الاجتماعي والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم، من ضحايا الحرب داخل غزة، وذلك بعد أن يتم فتح المعبر، وتستطيع المنظمات الإغاثية الوصول إلى المستشفيات بالقطاع المحاصر.

