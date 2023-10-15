أسرة طلاب من أجل مصر تشارك في حملة للتبرع بالدم لإنقاذ مصابي قطاع غزة (فيديو)

شاركت أسرة طلاب من أجل مصر، في حملة للتبرع بالدم في جامعة القاهرة، من أجل إنقاذ مصابي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

شهدت الجامعات في أنحاء البلاد، منذ الخميس الماضي، حملة موسعة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني، تزامنا مع تعرض قطاع غزة لتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".