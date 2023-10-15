الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"أمن مصر خط أحمر".. ما هى اختصاصات ومهام مجلس الأمن القومى؟

مجلس الامن القومى
مجلس الامن القومى

تصدّر اسم مجلس الأمن القومي وسائل الإعلام المحليّة والدوليّة وكذلك منصّات التواصل، الأحد، بعد ترؤس السيسي للمجلس الذي خرج عنه قرارات شملت مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين لخفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية لإيصال المساعدات المطلوبة وتوضيح أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين ورفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إضافة إلى استعداد مصر للقيام بأي جهد للتهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، والتّشديد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، إضافة للدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية تتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

واجتمع مجلس الأمن القومي قبل جلسته الخاصة بالأوضاع الفلسطينية عدة مرات، على رأسها أزمة سد النهضة في 2020 حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، كما اجتمع للمرة الأولى في 2015 لاستعراض جهود مكافحة الإرهاب والتأكيد على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال ملاستعراضملة تضم إلى جانب التحركات العسكرية والمواجهات الأمنية. 

وناقش المجلس عددًا من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية من أجل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، إضافة لدعم قطاع السياحة في ضوء ما يمثله من أهمية للاقتصاد القومي في المرحلة الحالية.

“الدستور” ترصد في السطور التالية أبرز اختصاصات مجلس الأمن القومي وتشكيله ومهامه. 

◘ تم إنشاؤه بقرار جمهوري رقم 19 بتشكيله عام 2014 وفقا للمادة 205 من الدستور المصري التي تنص على أن "ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب".

◘ "يختص بإقرار استراتيجيات تحقق الأمن القومي البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى".

◘ "للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله".

◘ يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

◘ أما عن الاختصاصات التفصيلية لمجلس الأمن القومي وفقًا للقانون فيشمل إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.

◘ كذلك استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، إضافة لتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري، وكذلك أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

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