عاجل.. "القاهرة الإخبارية" من غزة: دفن نحو 100 جثة مجهولة لتوفير أماكن للشهداء

كشف بشير جبر مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس بقطاع غزة، عن تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم، إن الأوضاع الإنسانية مازالت متدهورة، في حين استمرت الغارات الإسرائيلية على القطاع أوقعت عددا من الشهداء والمصابين في خان يونس ومصبح في رفح وشارع النفق وسط غزة.

وأضاف أن المستشفيات الآن لم تعد قادرة على استقبال المزيد من الشهداء أو إسعاف المصابين مع النقص الحاد في الأدوية، وهذا فاقم من الأزمة الإنسانية نتيجة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وتوسع العدوان في مناطق عدة بالقطاع.

وأشار إلى أنه قبل قليل كان الحديث يدور عن دفن قوات الدفاع المدني لنحو 100 جثة مجهولة من أجل توفير أماكن لجثامين الشهداء، ناهيك عن تهديد الاحتلال المستشفيات بضرورة إخلائها، ما يفاقم الأزمة ويزيد من لأعباء الملقاة على كاهل الطواقم الطبية.

وأوضح أن مولدات الكهرباء في المستشفيات إذا توقفت عن العمل في الساعات المقبلة، ستتحول إلى مقابر جماعية للمرضى بخاصة الحالات الصعبة والعمليات الطارئة، وسيتحول آلاف المرضى إلى شهداء.