دعم بلا حدود.. مواقف أصيلة من دفتر المساندات المصرية للقضية الفلسطينية

منذ اندلاع حرب فلسطين على إسرائيل ومصر تدعم فلسطين بلا حدود، سواءً على الصعيد الدولي والتنديد بما يحدث من انتهاكات وجرائم حرب في حق الفلسطينيين أو على مستوى الدعم الإنساني والإغاثات.

وخلال الساعات الماضية شرعت مصر في تجهيز سلاسل الإمداد لفلسطين وقطاع غزة كما أعلنت عن استقبال كافة المساعدات من الدول العربية لدعم غزة.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كان هناك دعمًا متواصلأ لفلسطين وقد ظهر جليًا في تلك الأيام بعد الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة وعمليات التصفية والإبادة الجماعية.

وانطلقت قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وحياة كريمة نحو القطاع، وتضم قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب مايزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

عدوان 2008

وعلى مر سنوات طوال دعمت مصر القضية الفلسطينية بدون شروط، ففي يناير 2008 أكدت مصر على التزامها بمواصلة مساهمتها في مد قطاع غزة بالكهرباء دون تأثر بالإجراءات الإسرائيلية، وقامت وزارة الكهرباء والطاقة بتركيب مكثفات للجهد على الخطوط الكهربائية الممتدة من رفح المصرية إلى رفح الفلسطينية لزيادة قدرة التيار الكهربائي.

كما قدمت مصر في نفس العام معونات غذائية للفلسطينيين وسمحت لهم بالدخول إلى الجانب المصري لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية نظرا لنقص الغذاء في غزة.

وفي يوليو 2008 فتحت مصر معبر رفح البري لعبور الفلسطينيين في الجانبين لمدة 3 أيام خاصة من المرضى والمصابين والحالات الإنسانية، أما في سبتمبر 2008 أعادت مصر تشغيل ميناء رفح البري لإدخال المعتمرين والمرضى من قطاع غزة إلى مصر لمدة يومين.

عدوان 2021

وخلال العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة مايو 2021، وجه السيسى بالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة.

كما أرسلت وزارة الصحة المصرية طن مساعدات طبية إلى غزة قيمتها 14 مليون جنيه (890 ألف دولار)، وقامت بتجهيز 11 مستشفى بينها 6 في القاهرة تضم 900 سرير ويعمل فيها 3600 من أفراد الطواقم الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وعبرت 26 شاحنة تحمل مساعدات غذائية من رفح المصرية إلى قطاع غزة وأرسلت 50 سيارة اسعاف إلى المعبر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، كما قدمت مصر 500 مليون دولار كمبادرة تخصص لإعادة إعمار غزة.