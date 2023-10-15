حملة السيسي الانتخابية ترصد أهم رسائل الرئيس خلال لقاء بوزير الخارجية الأمريكي

أبرزت صفحة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبر “فيسبوك”، رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ورصدت الصفحة الرسائل في عدة نقاط، تمثلت في:

• مصر منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل تقوم بدور إيجابي في كل الأزمات.

• نبذل جهودًا لاحتواء الموقف في غزة وضمان عدم تدخل أطراف أخرى.

• رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي.

• تأخيرها في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا.

• يجب تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف عن سكان القطاع.

• نأمل بعدم الزج بأطراف أخرى إلى الصراع.

•غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدي لتفاقم الغضب.

• لم يحدث من قبل أي استهداف في منطقتنا العربية لليهود في التاريخ القديم والحديث.

وكان قد استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حيث تم تأكيد الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.