الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسي الانتخابية ترصد أهم رسائل الرئيس خلال لقاء بوزير الخارجية الأمريكي

من لقاء الرئيس السيسي
من لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي

أبرزت صفحة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبر “فيسبوك”، رسائل الرئيس السيسي خلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ورصدت الصفحة الرسائل في عدة نقاط، تمثلت في:
• مصر منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل تقوم بدور إيجابي في كل الأزمات.
•  نبذل جهودًا لاحتواء الموقف في غزة وضمان عدم تدخل أطراف أخرى.
• رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي.
• تأخيرها في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا.
• يجب تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف عن سكان القطاع.
• نأمل بعدم الزج بأطراف أخرى إلى الصراع.
•غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدي لتفاقم الغضب.
• لم يحدث من قبل أي استهداف في منطقتنا العربية لليهود في التاريخ القديم والحديث.

وكان قد استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حيث تم تأكيد الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما جرى التباحث حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

مصر الرئيس السيسي حملة السيسي الانتخابية أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي الحملة الرسمية

الأكثر قراءة

بعد زيارته إلى مصر.. وزير الخارجية الأمريكى: معبر رفح "سيُفتح"

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

استئناف تشغيل المياه فى مناطق بجنوب غزة

"القاهرة الإخبارية: سيتم التوصل لاتفاق على إدخال المساعدات لغزة بعد زيارة بلينكن

الرئيس السيسى لوزير الخارجية الأمريكى: لماذا قُتل السادات ورابين؟ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا

"طوفان الأقصى".. الجهاد الإسلامى تقصف تحشدات للاحتلال بالصواريخ