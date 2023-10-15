خالد صلاح ضيف "في المساء مع قصواء" على cbc

يحل مساء اليوم، الكاتب الصحفي خالد صلاح، مساعد الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضيفًا على برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه قصواء الخلالي في التاسعة مساءً على قناة CBC.

الحوار يشهد أول ظهور لخالد صلاح منذ سنوات، حيث يتناول اللقاء الكثير من الملفات الصحفية والإليكترونية والسياسية والفكرية، وما تشهده من تطورات الساحة المصرية والدولية من أحداث متلاحقة غيرت المشهد.

وعاد برنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة cbc، أمس والذي تقدمه وتترأس تحريره قصواء الخلالي حيث انطلق البرنامج في شكله الجديد بعد أن تم تطويره خلال خطة تطوير المحتوى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ليظهر بمحتوى توعوي جديد، يجاري سرعة الأحداث.

يخدم البرنامج مشروع الدولة المصرية للوعي والتطوير، لتحاور قصواء خلاله من جديد أكبر المتخصصين وأبرز القامات وتناقش أهم القضايا المحلية والدولية بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، ليتجدد خلاله الاهتمام المتزن بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، في تصور جديد، تتنوع ملفاته ومناقشاته بين كل ما يدعم قضايا صناعة الوعي، وبناء الإنسان.

ويعود البرنامج في مواعيده السابقة على الهواء مباشرة؛ من السبت إلى الثلاثاء في التاسعة مساءً ولمدة ساعتين وتكون الإعادة 8 صباح اليوم التالي.