الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"بنك مصر" يقدم حزمة عروض مجانية بمناسبة "اليوم العالمي للادخار"

بنك مصر
بنك مصر

انطلاقًا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية لعملائه من جميع فئات المجتمع من ذوى الهمم، المرأة، كبار السن، المزارعين والشباب بخاصة كونهم الفئة الأكبر في المجتمع بمناسبة "اليوم العالمي للادخار" تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 15  وحتى 31 أكتوبر 2023، ويأتي ذلك إيمانًا منه بأهمية تحقيق الشمول المالي الذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال؛ حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان.

ويتيح بنك مصر العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة "اليوم العالمي للادخار" ومنها فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، ومنها على سبيل المثال حساب جاري وتوفير "المنجز" وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانًا، بالإضافة إلى استرداد 20% من الحركة المالية الأولي عند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونية BM Wallet  وتفعيلها خلال فترة الفاعلية، وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرى ومنها الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا "ميزة "، وإصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا  "TEENS" مجانًا لمن هم أقل من 16 عامًا، وفتح حسابات الشباب مجانًا وذلك للعملاء من سن 16 عامًا إلى 21 عامًا دون اشتراط موافقة ولى الأمر مع إصدار بطاقة الخصم الفوري BM card   مجانًا، وكذلك إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عامًا إلى 35 عامًا مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجانًا، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه، هذا بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك، هذا ويتواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية منها؛ الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية للترويج لمنتجات وخدمات البنك.

بنك مصر يتيح خدمات الدفع الإلكترونى على منصة "مبادرة تسوية مواقف التجنيد"

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